الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هشام يونس يوضح أسباب تأخر صرف بدل الصحفيين

هشام يونس، أمين عام
هشام يونس، أمين عام نقابة الصحفيين، فيتو

قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين: إن البدل المقرر للصحف الحزبية والخاصة عن شهر أغسطس، لم يصل من وزارة المالية إلى المجلس الأعلى للإعلام، وفق ما أكده المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام ظهر اليوم.

صرف بدل الصحفيين


وأضاف «يونس» أنَّه، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، يتواصلان يوميًا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة المالية، لتسريع إجراءات صرف بدل شهر أغسطس.


وأكد «يونس» أن مجلس النقابة لم يتأخر في صرف البدل من حسابات النقابة طالما كان الوضع المالي يسمح في إطار التزام النقابة بعدم التقصير في صرف المعاشات ومتطلبات مشروع العلاج من مستحقات المستشفيات والأطباء ومراكز التحاليل والأشعة، وهما البندان اللذان يستهلكان القدر الأكبر من ميزانية النقابة.

هيئة مكتب نقابة الصحفيين 

وأوضح «يونس» أنه منذ إعادة تشكيل هيئة المكتب تم صرف بدل شهر يونيو مبكرًا قبل موعده بأسبوع من حسابات النقابة بسبب ظروف العيد، وقد وصل البدل لحسابات النقابة في اليوم التالي مباشرة، محولًا من المجلس الأعلى للإعلام، وأنه في شهر يوليو تم صرف البدل يوم 15 من حسابات النقابة لكن التحويل لم يصل حسابات النقابة إلا يوم 30 من ذات الشهر، مما شكل عبئًا على التزامات النقابة في عدة أوجه، وبالنسبة لشهر أغسطس فإن التحويل لم يرسل من وزارة المالية للمجلس الأعلى للإعلام حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمي اليوم.


وأشار إلي  أنه سيُخطر الزملاء بموعد الصرف بمجرد إرسال التحويل من وزارة المالية للمجلس الأعلى للإعلام.

وكشف «يونس» أن المجلس سيعقد اجتماعا غدًا في الخامسة مساءً، وسيعرض الموقف المالي لصندوق النقابة،  وكذلك الالتزامات الثابتة على النقابة وموقف الديون المستحقة للنقابة وكذلك مقترحات لزيادة موارد النقابة.

