الجمعة 11 يوليو 2025
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محافظات

وكيل صحة دمياط يوجه بمراجعة معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية داخل المستشفيات

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بدمياط ومديري المستشفيات العامة، فيتو

عقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

مناقشة المؤشرات السكانية وتعزيز الولادة الطبيعية

شهد الاجتماع مناقشة الخطة العاجلة الموجهة للمناطق الأكثر احتياجًا من حيث المؤشرات السكانية حيث وجّه وكيل الوزارة بضرورة مراجعة معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية داخل المستشفيات والعمل على زيادة نسب الولادة الطبيعية من خلال تخصيص غرف مخصصة لهذا النوع من الولادات.

 كما شدد على أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول ومنها تركيب اللولب بعد العمليات القيصرية، مستعرضا في نفس الوقت معايير تأهيل المستشفيات لتكون صديقة للأم والطفل بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية.

 

وكيل وزارة الصحة يجتمع مع مع مديري المستشفيات العامة والمركزية
وكيل وزارة الصحة يجتمع مع مديري المستشفيات العامة والمركزية

 

استعراض مؤشرات الأداء وتفعيل معايير الجودة

استعرض الدكتور بدران مؤشرات الأداء الخاصة بكل مستشفى مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمستويات الخدمة والتقييم المستمر للأنشطة اليومية مع الالتزام بالمعايير القومية للرعاية الصحية وتفعيل مؤشرات الجودة الداخلية وسرعة الاستجابة في أقسام الطوارئ والاستقبال بهدف تعزيز كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين

 

خطة الاستعداد لمجابهة الأزمات بالتعاون مع القوات المسلحة

ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع استعدادات المستشفيات لتنفيذ خطة التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث والتي تُنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة حيث أكد على ضرورة جاهزية الفرق الطبية والإدارية وتفعيل خطط الإخلاء والتأمين الطبي وتكامل الجهود مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية التنسيق في حالة حدوث أزمات أو طوارئ.

 

توصيات هامة لرفع كفاءة الأداء بالمستشفيات

في ختام الاجتماع وجه وكيل الوزارة عددًا من التوصيات المهمة لمديري المستشفيات تضمنت تكثيف المرور الداخلي على الأقسام ومتابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وسرعة الإبلاغ عن أي طارئ مع إعداد تقارير دورية لعرض نسب الإنجاز وتحليلها بهدف التطوير المستمر للخدمة الصحية.

 

حضور قيادات الصحة بالاجتماع

شارك في الاجتماع إلى جانب مديري المستشفيات كل من الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة والدكتورة شيرين عبد المجيد مدير إدارة الكوارث والأزمات والحد من المخاطر والدكتور أحمد عبد الملك مدير إدارة صحة البيئة والمهندسة صابرين رشاد مدير الإدارة الهندسية والدكتورة نهاد البسيوني مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة.

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