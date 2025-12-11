الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض

18 حجم الخط

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع بدء هطول الأمطار، مؤكدة أن الظروف الجوية الحالية تضيف تحديات جديدة إلى الواقع المعيشي المتردي أصلا.

وأوضحت الوكالة أن تجمع المياه داخل الملاجئ العشوائية يسهم في زيادة المخاطر على مئات الآلاف من النازحين الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية.

وأشارت الأونروا إلى أن البرد الشديد والاكتظاظ ونقص النظافة داخل مراكز الإيواء يزيد من احتمالات انتشار الأمراض والعدوى، في ظل محدودية الخدمات الصحية وتدهور البنية التحتية.

كما شددت الوكالة على أن استمرار هذه الظروف يضاعف المعاناة الإنسانية ويستدعي تدخلا عاجلا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

ترامب: تسمية أعضاء مجلس السلام في غزة العام المقبل

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحًا جديدًا، بعدما أعلن أن الإدارة الأمريكية تستعد للكشف عن «مجلس السلام الخاص بغزة» خلال العام المقبل، في خطوة وصفها بأنها ستكون محورية في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية ومسار التهدئة في القطاع.

ترامب: سنتخذ قرار مجلس غزة في التوقيت المناسب.. والاهتمام الدولي غير مسبوق

وقال ترامب: إن واشنطن تعمل على إعداد الإطار النهائي للمجلس الجديد الخاص بغزة، مشيرًا إلى أن “جميع الدول ترغب في أن تكون جزءًا منه”، في إشارة منه إلى حجم الاهتمام العالمي بالمشاركة في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص غزة بعد الحرب.

سباق دولي مبكر للانضمام إلى المجلس الجديد..ومصادر تتحدث عن مشاورات سرية

وكشفت مصادر دبلوماسية أن عددًا من القوى الإقليمية والدولية بدأت بالفعل اتصالات مبكرة مع الإدارة الأمريكية لمعرفة ملامح المجلس، وأدوار الدول المحتملة فيه، مع تقديرات بأن تكون عضوية المجلس مزيجًا من دول عربية وغربية إضافة إلى جهات دولية مؤثرة.

ملف غزة يعود إلى طاولة البيت الأبيض بقوة.. وترامب يلمّح إلى إطار “سلام شامل”

ويأتي تصريح ترامب في وقت تشهد فيه واشنطن حراكًا سياسيًا متسارعًا لإعادة صياغة الرؤية الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وسط نقاشات داخل الإدارة حول إمكانية طرح مبادرة سلام شاملة تشمل ترتيبات أمنية وإعمارية ودبلوماسية جديدة.

لا تهجير قسري من غزة واعتراف صريح بحق العودة

في وقت سابق، أشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن خطة ترامب نصَّت بوضوح على عدم إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة، وأن من يغادر طوعًا يملك حق العودة، وهو ما اعتبره “عفريتًا كبيرًا” بالنسبة لإسرائيل التي رفضت تاريخيًا الاعتراف بهذا الحق. ولفت إلى أن هناك نحو 14 مليون فلسطيني حول العالم -بما في ذلك الأراضي المحتلة- يمتلكون هذا الحق وفق المعايير الدولية.

لجنة تسيير ذاتي وإعمار شامل بجهود مصرية جاهزة للتنفيذ

وأوضح رشوان أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة لـ إدارة غزة من الفلسطينيين يعاونها خبراء دوليون، وهو ما يُعرف بلجنة التسيير الذاتي. وشدد على أن مصر لن تدير قطاع غزة ولن تقبل بذلك مطلقًا، مشيرًا إلى أن القاهرة أعدّت كامل خطط إعادة إعمار القطاع، وهي بانتظار عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار على الأراضي المصرية.

