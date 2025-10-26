الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أيمن سلامة: أحداث مسلسل "عاليا" لـ غادة عبد الرازق مفاجأة للجمهور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

قال السيناريست أيمن سلامة: إنه سوف ينطلق تصوير مسلسل “عاليا” للفنانة غادة عبد الرازق، خلال أيام قليلة، و ستشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لفيتو: إن ظهور غادة عبد الرازق بالمسلسل سوف يكون مختلفًا للغاية، وبمثابة مفاجأة للجمهور الذي يتابع أعمالها الدرامية منذ سنوات.

وأوضح سلامة أن المسلسل به العديد من الأحداث التي تجمع بين الدراما الاجتماعية ومناقشة القضايا الهامة، كما أنه هو العمل الذي يشهد عودة التعاون بينهما، بعدما حققا نجاحات مختلفة من قبل، في مسلسل “حكاية حياة” و“مع سبق الإصرار”.

 

مسلسل غادة عبد الرازق 

 

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل شباب امرأة الذي شارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غادة عبد الرازق أعمال الفنانة غادة عبد الرازق أيمن سلامة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية