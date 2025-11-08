لهذا السبب محمد رياض يعتذر عن مسلسل “عاليا” لغادة عبدالرازق

18 حجم الخط

قرر الفنان محمد رياض الاعتذار عن مسلسل “عاليا” الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، بسبب الاختلاف على الأجر مع الشركة المنتجة للعمل.





وكان السيناريست أيمن سلامة قد قال: إنه سوف ينطلق تصوير مسلسل “عاليا” للفنانة غادة عبد الرازق، خلال أيام قليلة، وستشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لفيتو: إن ظهور غادة عبد الرازق بالمسلسل سوف يكون مختلفًا للغاية، وبمثابة مفاجأة للجمهور الذي يتابع أعمالها الدرامية منذ سنوات.

وأوضح سلامة أن المسلسل به العديد من الأحداث التي تجمع بين الدراما الاجتماعية ومناقشة القضايا الهامة، كما أنه هو العمل الذي يشهد عودة التعاون بينهما، بعدما حققا نجاحات مختلفة من قبل، في مسلسل “حكاية حياة” و“مع سبق الإصرار”.

مسلسل غادة عبد الرازق

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل شباب امرأة الذي شارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

