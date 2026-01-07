الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

القبض على صاحب محل بتهمة بيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالزاوية الحمراء

ضبط صاحب محل لبيع
ضبط صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط صاحب محل لقيامة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية بـمنطقة الزاوية الحمراء.

 

ضبط صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالزاوية الحمراء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وتم ضبط مالكه، وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – وعدد من القطع الخاصة بربط أجهزة الريسفير بالإنترنت).

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر  تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط صاحب محل لبيع أجهزة “الريسيفر”  لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص داخل نطاق المحافظة.

 

وجاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات بـ مديرية أمن الجيزة، قيام مالك محل بالمنطقة بطرح أجهزة “الريسيفر” المعدة لكسر شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المسموح بتداولها داخل الأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب استصدار الإذن القانوني، جرى استهداف المحل المشار إليه وضبط المتهم، والعثور بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر المحمّلة ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية، في انتهاك واضح لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

