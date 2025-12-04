الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

بسبب الدعاية الانتخابية، ضبط شقيق مرشح لتعديه على سائق وتباع بشركة نقل ركاب بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025، كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لـ قسم شرطة إمبابة بالجيزة من سائق بإحدى الشركات وتباع بذات الشركة بتضررهما من شقيق مرشح مقيم بدائرة القسم،  تعدى عليهما حال استقلالهما أتوبيس نقل ركاب "تابع للشركة محل عملهما" بدائرة القسم وإحداث تلفيات به "كسر بالزجاج".


على الفور، أمكن ضبطه وبحوزته عددا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بشقيقه ومبالغ مالية لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح شقيقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتخابات مجلس النواب، محافظ الجيزة يتابع فتح لجان دائرة إمبابة والمنيرة

الإدارية تعلن حيثيات إلغاء انتخابات النواب 2025 بالدائرة السابعة في الجيزة

