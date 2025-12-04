بسبب الدعاية الانتخابية، ضبط شقيق مرشح لتعديه على سائق وتباع بشركة نقل ركاب بالجيزة

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لـ قسم شرطة إمبابة بالجيزة من سائق بإحدى الشركات وتباع بذات الشركة بتضررهما من شقيق مرشح مقيم بدائرة القسم، تعدى عليهما حال استقلالهما أتوبيس نقل ركاب "تابع للشركة محل عملهما" بدائرة القسم وإحداث تلفيات به "كسر بالزجاج".



على الفور، أمكن ضبطه وبحوزته عددا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بشقيقه ومبالغ مالية لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح شقيقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.