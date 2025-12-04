ضبط 40 طن دقيق مدعم في حملة مكبرة على المخابز السياحية بالجيزة

18 حجم الخط

شنت قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة على المخابز السياحية للتفتيش والرقابة على كميات الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز للمواطنين.

أسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط أكثر من 40 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

وجاءت الحملة في إطار جهود المديرية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأكثر من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي

وفي أوسيم، شنت إدارة التموين حملة برئاسة صلاح غراب وماهر عامر، وأسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات داخل إحدى مطاحن القطاع العام لحين صدور قرار النيابة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين، وتستمر فرق الرقابة في متابعة الأسواق لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلكين من المخالفات التموينية.

