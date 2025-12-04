الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 40 طن دقيق مدعم في حملة مكبرة على المخابز السياحية بالجيزة

ضبط كميات من الدقيق
ضبط كميات من الدقيق المدعم في الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

 شنت قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة على المخابز السياحية للتفتيش والرقابة على كميات الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز للمواطنين.

أسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط أكثر من 40 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

وجاءت الحملة في إطار جهود المديرية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأكثر من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي

وفي  أوسيم، شنت إدارة التموين حملة برئاسة صلاح غراب وماهر عامر، وأسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات داخل إحدى مطاحن القطاع العام لحين صدور قرار النيابة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين، وتستمر فرق الرقابة في متابعة الأسواق لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلكين من المخالفات التموينية.

txt

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم و3 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي في حملات أمنية

txt

لإنتاج خبز ناقص وبيع دقيق مدعم، تحرير 82 مخالفة تموينية بالقليوبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث التموين الدقيق المدعم المخابز السياحية

مواد متعلقة

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم و3 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي في حملات أمنية

لإنتاج خبز ناقص وبيع دقيق مدعم، تحرير 82 مخالفة تموينية بالقليوبية

القبض على أصحاب 4 مخابز بـ البدرشين والعياط استولوا علي دقيق مدعم

ضبط 14 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

كأس العرب، شوط أول سلبي بين منتخبي قطر وسوريا

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

خالد الغندور يكشف أخر تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

ما حقيقة وجود توتر بالعلاقات وتضارب مصالح بين مصر والسعودية؟ وزير الخارجية يغلق باب الفتنة

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads