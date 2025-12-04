بالأرقام، جهود حملة مكبرة للمرور على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور استهدفت الطرق الرابطة بين المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1128 مخالفة تجاوز سرعات و112 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 67 دراجة نارية مخالفة، 84 مخالفة موقف عشوائى، 139 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك في اطار توجيه، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



