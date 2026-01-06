ترامب: الاستحواذ على جرينلاند أولوية لـ الأمن القومي الأمريكي

18 حجم الخط

جرينلاند، أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بوضوح عن أن الاستحواذ على جزيرة جرينلاند يمثل أولوية استراتيجية للأمن القومي الأمريكي.

وأكد البيان أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الإدارة لتعزيز المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية العالية.

جرينلاند في صلب الحسابات الاستراتيجية لواشنطن

وأوضح البيان أن جزيرة جرينلاند تحتل موقعًا جغرافيًا بالغ الأهمية في المنطقة القطبية الشمالية، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في الأمن الدفاعي الأمريكي ومراقبة التحركات العسكرية الدولية. وأشار إلى أن الجزيرة تمثل نقطة ارتكاز مهمة ضمن منظومة الدفاع الصاروخي والإنذار المبكر، في ظل تزايد التنافس الدولي في القطب الشمالي.

أبعاد أمنية واقتصادية في سيطرة أمريكا على جرينلاند

لفت البيت الأبيض إلى أن أهمية جرينلاند لا تقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل تمتد إلى الموارد الطبيعية والطاقة والمعادن النادرة، التي تُعد ضرورية للصناعات المتقدمة والأمن الاقتصادي الأمريكي. وأضاف أن السيطرة أو النفوذ المتزايد في المنطقة يسهم في تقليل اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل إمداد خارجية.

ويعيد هذا التصريح إلى الواجهة الجدل الدولي الواسع الذي أثارته سابقًا تصريحات ترامب بشأن رغبته في الاستحواذ على جرينلاند، والتي قوبلت حينها برفض من الدنمارك والسلطات المحلية في الجزيرة. ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة يعكس تحولات أوسع في موازين القوى العالمية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تصريحات الرئيس ترامب تعكس توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد يضع الأمن القومي الأمريكي في مقدمة الأولويات، مع التشديد على أن أي تحركات مستقبلية ستتم في إطار المصالح العليا للولايات المتحدة وبالتنسيق مع الحلفاء.

