الرجل فقد صوابه!، علاء مبارك يرد على تهديدات ترامب لجزيرة جرينلاند وكوبا وكولومبيا

علاء مبارك، فيتو
تهديدات ترامب لجرينلاند، علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تجديد الرئيس الأمريكي ترامب رغبته في السيطرة على جزيرة جرينلاند، التابعة لدولة الدنمارك، إذ جدد ترامب تهديده ووعيده للسيطرة على الجزيرة بعد أزمة فنزويلا.

علاء مبارك لترامب “الرجل فقد صوابه”


ووصف علاء مبارك تهديد ووعيد ترامب ضد جرينلاند، وتصعيد تهديده ضد كوبا وكولومبيا، بأنه "فقد صوابه"، كما أكد أن مشكلة فنزويلا واعتقال رئيسها مادورو لم يكن من أجل المخدرات، لكن من أجل السيطرة على ثروة فنزويلا من النفط.


وقال علاء مبارك، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، تعليقًا على تهديدات ترامب: "الرجل فقد صوابه!"


وجاء تعليق علاء مبارك للرد على "تهديدات ترامب ووعيده بالسيطرة على جزيرة جرينلاند، التي تحتضن أحد أكبر رواسب المعادن النادرة في العالم.. بعد الانتهاء من فنزويلا، وتصعيده وتهديداته ضد كوبا وكولومبيا، ورد الدنمارك علي ترامب بالقول: "إذا هاجم الأمريكيون دولة في الناتو فسينتهي كل شيء"

أزمة فنزويلا تتعلق بالنفط


وتابع علاء مبارك حديثه عن ترامب فقال: " يقول ترامب: إن الأمر يتعلق بالمخدرات، لكن من الواضح تمامًا أنه لا علاقة له بالمخدرات، ولا بالفساد، ولا بكون الرئيس الفنزويلي ديكتاتورًا، بل يتعلق الأمر بالنفط!"


وتابع علاء مبارك: "كيف يُمكن اتهام الرئيس الفنزويلي "مادورو" بتهريب المخدرات الذي أغرق أمريكا بها، وفي الوقت نفسه العفو عن الرئيس السابق لهندوراس "هيرنانديز"، الذي كان يُعتبر شخصية محورية في مخطط تهريب مخدرات أغرق أمريكا بأطنان من الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن 40 عامًا من قِبل محكمة أمريكية؟! اتهم ترامب أحدهما وعفا عن الآخر الذي أُدين في محكمة أمريكية بتهم مماثلة تتعلق بتهريب المخدرات! إذا كنت جادًا في مكافحة المخدرات، فليكن موقفك منطقيًا"

كنت تصبر شوية، علاء مبارك يسخر من ترامب: حد يديله نوبل علشان يهدى شوية

قانون الغاب، علاء مبارك عن قصف فنزويلا: أمريكا تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط

