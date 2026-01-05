كنت تصبر شوية، علاء مبارك يسخر من ترامب: حد يديله نوبل علشان يهدى شوية

18 حجم الخط

سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريحاته بضخ كميات كبيرة من النفط الفنزويلي في الأسواق، وذلك بعد العملية العسكرية التي قام بها الجيش الأمريكي في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.

علاء مبارك يسخر من ترامب بسبب بيع بترول فنزويلا

وعلق علاء مبارك على تصريحات ترامب، مؤكدًا أن عملية ترامب في فنزويلا واضحة، حيث اتخذ ترامب قرار بيع بترول فنزويلا بشكل سريع، فور ما وصفه بـ"اختطاف" مادورو ومحاكمته، وفي نفس الوقت يتم إصدار قرار بالعفو عن رئيس هندوراس السابق، الذي سُجن في أمريكا، واتهم في قضية مخدرات.

كما سخر علاء مبارك من اجتماع مجلس الأمن اليوم، في جلسته الطارئة بشأن ما حدث في فنزويلا، ووصفه بأنه مجلس "الفيتو"، قائلًا: "ما أكثر جلساته الطارئة بلا فائدة".

وقال علاء مبارك، عبر حسابه بمنصة "أكس"، ساخرًا من الرئيس الأمريكي ترامب: "ترامب؛ سنضخ كميات أكبر من النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية!! بالسرعة دي طب كنت تصبر شوية".

وتابع علاء مبارك حديثه عن ترامب، فقال: "العملية واضحة أصل من غير المعقول ترامب يتخذ قرار خطف رئيس فنزويلا ومحاكمته بحجة تهريب المخدرات عبر الحدود الأمريكية، وفي نفس الوقت يصدر قرار عفو عن رئيس هندوراس السابق، الذى تم اتهامه ومحاكمته أيضًا في أمريكا، وسجنه في قضية تهريب مخدرات ٤٠٠ طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية!!"

وأضاف "يبقى الموضوع ليس موضوع مخدرات، لكن بلطجة للسيطرة على ثروات البلاد من ذهب ونفط إلخ".

علاء مبارك يسخر من مجلس الأمن ويصفه بمجلس "الفيتو"

وعن اجتماعي مجلس الأمن اليوم بشأن فنزويلا، قال علاء مبارك ساخرًا: "عاجل مجلس الڤيتو يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الهجوم الأمريكي!! ماذا نتوقع من جلسة مجلس الڤيتو! ما أكثر جلساته الطارئة التى غالبًا تأتى بلا فائدة".

في تغريدة سابقة، تساءل علاء مبارك عن الدولة التالية التي سيأتي عليها الدور بعد فنزويلا: "الدور على مين؟ كولومبيا ولا المكسيك ولا كوبا! حد يكلم الحاج "نوبل" يديله ولو جائزة نوبل شرفية عشان يهدى شوية قبل ما يحتل أمريكا الجنوبية كلها".

وقال علاء مبارك عن ترامب أيضًا: "ترامب يضع يده على أكبر احتياطي نفط بالعالم، ويوجه شركات النفط الأمريكية للعودة والعمل في فنزويلا! يا ابن اللعيبة الموضوع مش موضوع تهريب مخدرات.. دوس ولا يهمك بلا مجلس ڤيتو بلا أمم متحدة بلا قانون دولي بلا مواثيق دولية ده كله بالنسبالك مجرد حبر على ورق. الطالعة الجاية شكلها كوبا ولا ايه؟".

