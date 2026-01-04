قانون الغاب، علاء مبارك عن قصف فنزويلا: أمريكا تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط

18 حجم الخط

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل مبارك، أن الاتهامات الموجهة إلى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، لا تعطي أمريكا الحق في “اختطافه” بالقوة العسكرية، مؤكدًا أن ما فعلته أمريكا بأمر ترامب بمثابة ضرب القوانين والمواثيق الدولية بالحائط.

أمريكا تحكم بقانون الغاب

اعتقال مادورو، فيتو

وأكد علاء مبارك أن أمريكا تتعامل بقانون “الغاب”، مشيرًا إلى أن لأمريكا تاريخًا طويلًا في “البلطجة” وتغيير أنظمة الحكم، حيث تتجاهل أمريكا القوانين والمواثيق الدولية، وأن بتصرفها تجعل مجلس الأمن أضحوكة.

وعن إمكانية قطع العلاقات مع أمريكا بعد تجاوزاتها وتدخلها في سياسات وأنظمة الدول، أكد علاء أنه لا توجد في السياسة ما يسمى قطع العلاقات مع دولة لأنها “وحشة أو حلوة”، والعلاقات بين الدول تحكمها المصالح.

وقال علاء مبارك، معلقًا على الاتهامات التي وجهتها أمريكا إلى رئيس فنزويلا المُعتقل نيكولاس مادورو: “الموضوع مش موضوع فساد ولا عصابات المخدرات والسلاح، مهما كان ده لا يعطي الحق لدولة أن تتدخل بالقوة العسكرية تختطف وتعتقل رئيس دولة وزوجته ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وتتصرف بشكل مناقض لأحكام ومبادئ القانون الدولي وتعلن محاكمته عندها، كده يبقى قانون الغاب”.

وجاء ذلك ردًّا على أحد متابعيه الذي قال: إن “مادورو مكانش عنده أي مشكلة مع الفساد في فنزويلا، التي يبلغ نصيب الفرد في ناتجها المحلي أقل من مصر، بالرغم أنها صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، وعدد سكانها قليل! وليس لديه أي مشكلة مع عصابات المخدرات والسلاح وغيره”، متسائلًا: “لماذا ترفض تدخل أمريكا”.

إمكانية قطع العلاقة مع أمريكا بعد تغيير الأنظمة

وعلق أحد متابعيه متسائلًا عن إمكانية قطع العلاقات مع أمريكا، وخاصة بعد تدخلها في الدول وأعمالها التي وصفت بـ “البلطجة” فرد علاء مبارك: “ده كلام يدل على تفكير سطحي، لا توجد في السياسة حاجة اسمها قطّع العلاقات عشان دي دولة وحشة أو حلوة، علاقات الدول تحكمها المصالح”.

اعتقال مادورو بالقوة العسكرية، فيتو

وكان علاء مبارك قد علق على اعتقال الجيش الأمريكي لرئيس فنزويلا مادورو، فقال: “هذه هي أمريكا راعية السلام في العالم بلد الحريات وحقوق الإنسان! تاريخ البلطجة الأمريكية وتغيير أنظمة الحكم!”.

وأوضح علاء مبارك التجربة الأمريكية مع الأنظمة فقال: “التاريخ يعيد نفسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الحالم بجائزة نوبل للسلام” يعلن دخول القوات الأمريكية إلى الأراضي الفنزويلية واختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته”.

وتابع علاء مبارك: “تاريخ طويل مع ممارسة البلطجة، ففي عام 1989 قامت أمريكا بغزو بنما وتم اعتقال مانويل نورييغا رئيس بنما ونقله إلى الأراضي الأمريكية وحبسه ومحاكمته هناك”.

وقال: “هذه البلطجة والقرصنة التي تمارسها أمريكا تؤكد التجاهل التام لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وأنها ما هي إلا مجرد شكليات لا تستحق حتى الحبر المستخدم لكتابتها. مجلس الڤيتو والأمم المتحدة أصبح أضحوكة عاجز بل يعطي الحماية لأمريكا وهي تفرض سيطرتها بالقوة على العالم والاستيلاء على ثرواته”.

