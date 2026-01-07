شراء وليس غزو، روبيو يحاول تجميل نوايا ترامب العدوانية تجاه جرينلاند

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ مشرعين أمريكيين، خلال إحاطة مغلقة، أن واشنطن لا تخطط لغزو جزيرة جرينلاند، لكنها تسعى إلى شرائها من الدنمارك.



وذكرت تقارير أمريكية، أن روبيو أوضح أن اللهجة المتشددة الصادرة عن البيت الأبيض تهدف إلى إقناع كوبنهاجن ببيع جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وليس إلى التمهيد لأي عمل عسكري.



وجاء ذلك في أعقاب التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، حيث نشرت كاتي ميلر، زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، صورة على منصة "إكس" لخريطة جرينلاند ملوّنة بألوان العلم الأمريكي، مرفقة بتعليق "قريبًا".

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مساعديه تقديم خطة محدثة للاستحواذ على جرينلاند، علما بأنه كان قد طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "الرئيس وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي يظل دائما خيارا متاحا بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وعلى صعيد متصل، رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مساء الثلاثاء فكرة أي عمل عسكري أمريكي للاستيلاء على جرينلاند، وذلك بعد وقت قصير من تصريح البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب يرغب في ضم الإقليم ولن يستبعد خيار العمل العسكري.

وقال جونسون للصحفيين مساء الثلاثاء: "لا، لا أعتقد أن هذا مناسب"، مضيفا أنه يعتقد أن "جرينلاند تعتبر من قبل الكثيرين موقعا استراتيجيا للولايات المتحدة".



ومن جانبه قال السفير الدنماركي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يسبير مولر سورنسن، إن كوبنهاجن تتوقع احترام السلامة الإقليمية للمملكة، فيما وصف رئيس وزراء جرينلاند الصورة بأنها غير محترمة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مرارًا بأن جرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي ولدور حلف شمال الأطلسي في منطقة القطب الشمالي، كما سبق أن وصف كندا بأنها الولاية الحادية والخمسون للولايات المتحدة.

