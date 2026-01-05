رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من نهاية حلف الناتو بسبب جرينلاند

18 حجم الخط

جددت رئيسة وزراء الدنمارك متة فريدريكسن، اليوم الاثنين، تحذيرها من أن كل شيء سينتهي، إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من نهاية حلف الناتو

وتأتي التحذيرات الدنماركية عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بضم جزيرة جرينلاند، الإقليم الدنماركي، ذي الحكم الذاتي.

وقالت فريدريكسن للقناة الدنماركية الثانية: "إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على دولة عضو في حلف الناتو، فسينتهي كل شيء، بما في ذلك حلف الناتو، وبالتالي النظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية". وأضافت: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك"

وبالأمس الأحد، ردت رئيسة وزراء الدنمارك على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبة واشنطن في السيطرة على جرينلاند، داعية الأخير إلى وقف تهديداته ضد الجزيرة.

رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

وذكرت فريدريكسن: "لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على جرينلاند، ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الأقاليم الثلاث في مملكة الدنمارك".

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تخضع للتدخل الأمريكي، فنحن بحاجة إلى جرينلاند بكل تأكيد، فهي محاطة بسفن روسية وصينية.

ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا

ووجه الرئيس الأمريكي تهديدًا للزعيمة الفنزويلية الجديدة، نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، قائلًا: "إذا لم تفعل الصواب؛ فستدفع ثمنًا باهظًا، ربما أكبر من ثمن مادورو".

وأوضح ترامب أنه لن يقبل بما وصفه بـرفض رودريغيز القاطع للتدخل العسكري الأمريكي الذي أسفر عن القبض على مادورو.

