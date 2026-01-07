الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

سيناتور أمريكي يكشف مخطط ترامب لاغتيال خامنئي (فيديو)

ترامب والمرشد الإيراني
ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، فيتو
وجه السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام تحذيرا من أنه في حال واصلت قوات الأمن الإيرانية قتل المتظاهرين، فإن الرئيس دونالد ترامب قد يوجّه بقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الحادي عشر في مختلف أنحاء إيران

وجاءت تصريحات جراهام خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، حيث خاطب القيادة الدينية في إيران داعيا إياها إلى وقف "حملة القمع"، وذلك بالتزامن مع دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الحادي عشر في مختلف أنحاء البلاد.

 استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين 

وقال جراهام إن على قيادة طهران أن تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، معتبرا أن "الاستمرار في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين سيؤدي إلى رد مباشر وعلى أعلى المستويات".

وأضاف موجها حديثه مباشرة إلى قادة النظام: "إذا واصلتم قتل شعبكم الذي يطالب بحياة أفضل، فإن دونالد جي ترامب سيقتلكم".

ما جرى في فنزويلا كنموذج تحذيري لإيران

واستشهد جراهام بما جرى في فنزويلا كنموذج تحذيري لإيران، واصفا قيام الولايات المتحدة بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "مثال رئيسي على أمريكا في أفضل حالاتها"، معتبرا أن "الحزم الأمريكي في كراكاس يجب أن يشكل رسالة واضحة لقادة إيران بأن واشنطن لن تتسامح مع حملات القمع الدامية ضد المحتجين".

وأضاف أن "السماح لمادورو بالبقاء في السلطة بعد هذا الاستعراض الكبير للقوة الأمريكية سيكون خطأ قاتلا لمكانة الولايات المتحدة في العالم".

