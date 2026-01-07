المشدد 15 سنة لنقاش وصنايعي إطارات بتهمة إحراز مخدرات بشبرا

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كلٍ من نقاش وصنايعي إطارات سيارات مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين "تامر.س.م" - ٣٣ سنة، نقاش، و"عبد الله.م.ع"- ٣٤ سنة - صنایعي إطارات سيارات، في القضية رقم ١٣٨٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٩٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٧/٢٦ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بـ محافظة القليوبية، أحرزا جوهرًا مخدرا (أحد مشتقات إندازول كاربوكساميد) بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

