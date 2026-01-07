الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 15 سنة لنقاش وصنايعي إطارات بتهمة إحراز مخدرات بشبرا

محكمة شبرا الخيمة،
محكمة شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كلٍ من نقاش وصنايعي إطارات سيارات مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

txt

المشدد 20 عامًا لـ7 متهمين في قضية حيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة

txt

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق عدد من المناطق في لبنان (فيديو)

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين "تامر.س.م" - ٣٣ سنة، نقاش، و"عبد الله.م.ع"- ٣٤ سنة - صنایعي إطارات سيارات، في القضية رقم ١٣٨٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٩٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٧/٢٦ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بـ محافظة القليوبية، أحرزا جوهرًا مخدرا (أحد مشتقات إندازول كاربوكساميد) بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة أول شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة حيازة اسلحة نارية قسم شرطة اول شبرا الخيمة قليوب محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

أفضل خمسة أطباء!

المؤبد لعاطل وغرامة نصف مليون جنيه للاتجار في المخدرات بالقليوبية

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق عدد من المناطق في لبنان (فيديو)

علي ماهر يرفض طلب الأهلي بضم مهاجم سيراميكا
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية