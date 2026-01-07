18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لعاطل وغرامة نصف مليون جنيه للاتجار في المخدرات بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

وكانت النيابة العامة بمحافظة القليوبية قد أحالت المتهم يوسف. م. ع (28 عامًا – عاطل)، والمقيم بشارع ناصر – منشية عبد المنعم رياض – قسم أول شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 15228 لسنة 2025 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3144 لسنة 2025 كلي جنوب مدينة بنها.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم، في يوم 13/8/2025 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (أحد مشتقات الفينثيل أمين) بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامه بإحراز سلاح أبيض قاطع «كتر» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.