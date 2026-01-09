الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، ياسمين عبد العزيز ترفض عملا سينمائيا في "وننسى اللي كان"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي
18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل وننسى اللى كان، الذي تدور أحداثه حول عالم نجوم الفن، رفض ياسمين عبدالعزيز عمل سينمائي بسبب مخرج العمل مما يجعله يقوم بمطاردتها ببعض الشائعات.

كما تشهد الأحداث تعرضها للخيانة على يد زوجها ضمن أحداث العمل، وهذا ما يتسبب في خلافات كثيرة بينهما، ويجعلها تطلب الانفصال عنه.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

ويجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما.

وكان مخرج  مسلسل وننسي اللي كان، عمل على إنشاء وحدة إخراج ثانية تقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، كي يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل في وقت قصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين عبد العزيز وننسى اللي كان مسلسل وننسي اللي كان مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن كريم فهمي

مواد متعلقة

شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة من كواليس "وننسى اللي كان"
ads

الأكثر قراءة

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

غدا، فتح باب الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

أخبار مصر: لغز وفاة أب ونجليه وإصابة الأم وابن آخر بشبرا، إيران تنهار، المغرب ينتقم من أمين عمر، انقلاب مفاجئ في الطقس

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

مصير تعديل قانون ضريبة العقارات أمام مجلس الشيوخ

كيف تشتري من صناديق الاستثمار في بنك CIB؟

مسلسلات رمضان 2026، ياسمين عبد العزيز ترفض عملا سينمائيا في "وننسى اللي كان"

خدمات

المزيد

انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية