مسلسلات رمضان 2026، ياسمين عبد العزيز ترفض عملا سينمائيا في "وننسى اللي كان"

تشهد أحداث مسلسل وننسى اللى كان، الذي تدور أحداثه حول عالم نجوم الفن، رفض ياسمين عبدالعزيز عمل سينمائي بسبب مخرج العمل مما يجعله يقوم بمطاردتها ببعض الشائعات.

كما تشهد الأحداث تعرضها للخيانة على يد زوجها ضمن أحداث العمل، وهذا ما يتسبب في خلافات كثيرة بينهما، ويجعلها تطلب الانفصال عنه.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

ويجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما.

وكان مخرج مسلسل وننسي اللي كان، عمل على إنشاء وحدة إخراج ثانية تقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، كي يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل في وقت قصير.

