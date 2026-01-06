صرخات محبوسة خلف الشبابيك الحديد، مشاهد موجعة من داخل مصحة الإدمان المحترقة ببنها

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديوهات من داخل مصحة لعلاج الادمان ببنها، نشب بها حريق أمس أسفر عن مصرع وإصابة 13 شخصا.

واوضح الفيديو صورا لمراتب علي الأرض وإهمال ومشاهد غير أدمية ووجود شبابيك حديد.

وكشفت مصادر، أن مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها ، التي اندلع بها حريق هائل أمس، وأسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصًا، مسافر خارج البلاد وقت وقوع الحادث.

خارج البلاد.. موقف مالك مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها

وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصًا يحمل توكيلًا رسميًا عن مالك المصحة بمدينة بنها ويتولى مهام المدير المالي والمشرف على إدارة المصحة، وقد تم ضبطه لكونه المسؤول عن الواقعة.



وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان الحريق قد اندلع داخل مصحة علاج الإدمان الخاصة بمدينة بنها، ما أسفر عن وفاة 7 نزلاء وإصابة عدد آخر بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي وبنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.