غدا، فتح باب الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أن الجدول الزمني للطعون والتظلمات يشمل يومى السبت والأحد ١٠ و١١ يناير ٢٠٢٦، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين ١٢ يناير فى تمام العاشرة صباحا وتجرى الانتخابات فى ٣٠ يناير الجارى.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

الوفد، وقررت اللجنة وفقًا للعُرف المتبع فى الانتخابات السابقة إرساء مبدأ ترتيب المترشحين في استمارة الانتخاب طبقا للحروف الأبجدية.

يُذكر أن رئيس الوفد كان أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

حزب الوفد، وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

