الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أفضل خمسة أطباء!

18 حجم الخط

في عالمٍ يرهق الإنسان بكثرة ما يفرضه عليه من ضغوط وتسارع، يبقى الجسد أصدق مرآة لما نمنحه من عناية أو إهمال. فالعافية ليست طارئة تُستدعى عند المرض، بل أسلوب حياة يبدأ من انسجام الإنسان مع ما سُخِّر له في هذا الكون. 

حين يتعرض الجسد لنور الشمس في اعتدال، لا يستقبل مجرد ضياء، بل يستقبل نعمة جعلها الله سببًا للحياة والانتظام، إذ يقول سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾، فهي نور ودفء ونظام، بها تستقيم ساعات الجسد، ويهدأ اضطرابه، وكأنها تذكير يومي بأن للكون إيقاعًا لا يصح تجاوزه.

ومع الحركة يعود الجسد إلى فطرته الأولى؛ فالمشي ليس جهدًا زائدًا، بل عودة إلى سنة الخلق. وكل خطوة تُحرّك الدم في عروقه، وتفتح للرئتين أبواب الهواء، وتمنح العقل فرصة للسكينة، وقد لفت القرآن إلى قيمة الحركة والسير في الأرض، لا بوصفه انتقالًا فحسب، بل حياة واكتشافًا: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، فالسير حياة، والسكون الطويل وهن مستتر.

ثم يأتي الماء، أصل كل حي، وسر التوازن الخفي في الجسد. به تلين الأعضاء، وتصفو الخلايا، وتستعيد الأجهزة قدرتها على العمل دون عناء. وقد قرر القرآن هذه الحقيقة الكونية في عبارة جامعة لا تقبل الجدل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾، وكأن كل رشفة ماء هي استجابة فطرية لنداء الحياة في داخل الإنسان.


لكن الصحة ليست إضافة دائمة، بل حذفٌ حكيم أيضًا. فالإفراط في السكريات يربك الجسد ويثقله، ويكسر ميزان الاعتدال الذي جعله الله أساسًا لكل نعمة. وقد جاءت القاعدة القرآنية واضحة مانعة للتجاوز: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾، فالإسراف ليس في الكثرة وحدها، بل في كل ما يضر ولو بدا مستساغًا.


ويبقى سلام الصدر تاج هذه النعم كلها، وأصل الصحة العميقة التي لا تُقاس بالأرقام. فالقلب المثقل بالغلّ يمرض قبل الجسد، والنفس المشحونة بالحقد تستنزف طاقة الإنسان من حيث لا يشعر. 

وقد جعل القرآن نقاء الصدر علامة على صفاء الإيمان، ودعاءً لأهل القلوب الحية: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾، وعلّم المؤمنين أن يسألوا الله سلامة قلوبهم قبل كل شيء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾. فسلام الصدر ليس فضيلة أخلاقية فحسب، بل درع وقائي، به تهدأ الأعصاب، وتقوى المناعة، ويستقيم الجسد تبعًا لاستقامة الداخل.

فنزويلا وبلطجة ترامب.. أين يتجه العالم!

حين يمضى العمر.. تتكلم الحقائق!

هكذا تتكامل العافية في نورٍ من السماء، وحركةٍ في الأرض، وماءٍ يحيي، واعتدالٍ يحمي، وقلبٍ سليم. ومن أدرك أن الصحة تبدأ من الداخل قبل الخارج، عاش في جسدٍ مطمئن، ونفسٍ راضية، وعلاقة متوازنة مع سنن الله في الكون والحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة العافية فيتو بوابة فيتو نصائح الكاتب الصحفي على هاشم

مواد متعلقة

درس فنزويلا!

المسئول والمواطن.. ومنسوب الأمل!

أفضل مذيع.. أسئلة الثقة الغائبة في إعلامنا!

تصريحات مطمئنة.. لكن متى تصل الثمار إلى المواطن؟

السقوط في بئر الغل والحسد!
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

أزمة تعرقل صفقة انتقال يوسف بلعمري للأهلي

منازعتان جديدتان أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية