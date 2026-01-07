الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق عدد من المناطق في لبنان (فيديو)

18 حجم الخط

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق عدد من القرى الجنوبية والعاصمة بيروت.

طيران الاحتلال يحلق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية وبيروت

وذكرت روسيا اليوم أن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي يحلق على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء عدد من القرى الجنوبية وصولا إلى الزهراني وصيدا جنوب لبنان.

إسرائيل لا تنوي تفكيك مواقعها العسكرية الخمسة في جنوب لبنان

كما يحلق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية وبيروت.

وينفذ الطيران الحربي للاحتلال غارات وهمية فوق أجواء النبطية وإقليم التفاح.

جدير بالذكر أن إعلام عبري، ذكر أمس الثلاثاء، أن إسرائيل لا تنوي تفكيك مواقعها العسكرية الخمسة في جنوب لبنان، التي احتلتها خلال حربها الأخيرة.

تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

جاء ذلك وفق ما نقله موقع "واللا" الإخباري عن مسئول أمني إسرائيلي لم يسمه، عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم" الأربعاء، وفق ما أكده سابقا الرئيس اللبناني جوزاف عون.

و"الميكانيزم" لجنة تجمع لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، برعاية أمريكية فرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والذي دخل حيز التنفيذ أواخر عام 2024.

وقال المصدر الإسرائيلي: "لا نية لتفكيك المواقع العسكرية الإسرائيلية الخمسة في الأراضي اللبنانية".

منع تنفيذ هجمات على مستوطنات حدودية

وتحتل إسرائيل 5 تلال في جنوبي لبنان منذ الحرب الأخيرة التي شنتها بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي، بداعي مراقبة نزع سلاح حزب الله في المنطقة ومنع تنفيذ هجمات على مستوطنات حدودية.

وزعم موقع "واللا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ سريان اتفاق وقف النار "أكثر من 400 عنصر من حزب الله".

