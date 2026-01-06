من حلم التعافي إلى الموت اختناقًا.. وفاة 7 نزلاء تكشف كوارث مصحة علاج الإدمان غير المرخصة ببنها (صور)

18 حجم الخط

أحيانًا يكون الموت أقرب إلى الحياة… مقولة تجسدت في مأساة جمعت شبابًا وشيوخًا وحدهم الأمل، رغم المخاطر، وتحملوا أقسى الظروف بحثًا عن الشفاء من الإدمان وبداية حياة جديدة.

لكن هذا الأمل تحوّل إلى فخ، حين استُغل ضعفهم، وحُكم عليهم بالسجن خلف أسوار حديدية لا تعرف الرحمة، لتختنق صرخاتهم داخل الجدران، دون أن تصل استغاثاتهم إلى أذن السجّان.

رحلوا وهم يحلمون بالنجاة، فوجدوا الموت في المكان الذي ظنوه باب الخلاص.

هنا في مصحة خاصة لعلاج الإدمان ببنها لم يبق شيء سوي ذكراهم كضحايا حريق دمر 7 أسر وتركهم حزانى مقهورين بعد ليلة صعبة قضوها في عدم معرفة الجثث التي تم الإعلان عن هويتها اليوم

بدء خروج جثامين ضحايا حريق مصحة الإدمان من مشرحة مستشفى بنها



بدأت منذ قليل إجراءات خروج جثامين ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، من مشرحة مستشفى بنها، بعد الانتهاء من تصاريح الدفن والتعرف عليهم من قِبل ذويهم.



وشهد محيط المشرحة حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أهالي الضحايا، تزامنًا مع تسليم الجثامين، وسط تواجد أمني وتنظيمي لتسهيل الإجراءات ومنع التكدسات.



وأكدت مصادر طبية أن جميع الضحايا السبعة لقوا مصرعهم نتيجة حالات اختناق حادة، جراء استنشاق الأدخنة الكثيفة التي تصاعدت أثناء اندلاع الحريق داخل المصحة، دون وجود آثار حروق ظاهرة بالجثامين.



وكان الحريق قد اندلع داخل مصحة علاج الإدمان الخاصة ببنها، ما أسفر عن وفاة 7 نزلاء وإصابة عدد آخر بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي وبنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين.

مالك مصحة بنها لعلاج الادمان هارب

اوصحت التحقيقات ان مالك مصحة غير مرخصة لعلاج الادمان ببنها هارب وان هناك شخصًا يحمل توكيلًا رسميًا عن مالك المصحة بمدينة بنها ويتولى مهام المدير المالي والمشرف على إدارة المصحة، وقد تم ضبطه لكونه المسؤول عن الواقعة.

اول احراء من محافظ القليوبية ضد مصحة بنها للادمان

كلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مديرية الصحة والسكان والجهات المعنية، بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ومتابعة جميع المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم خدمات الصحة في نطاق المحافظة، ومراجعة كل اشتراطات الحماية المدنية في جميع الأماكن التي بها تجمعات بشرية لمنع تكرار حادث حريق مصحة إدمان بنها الذي راح ضحيته 11 شخصا ما بين وفيات وإصابات.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في حريق مصحة الإدمان ببنها

وكشف محافظ القليوبية، أن النيابة الإدارية ومديرية الصحة بدأتا تحقيقا كاملا، مشيرا إلى أن معاينة الحريق كشفت أن المركز كائن بعمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، إذ يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من ثلاث غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي موصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء، وأن الحريق نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الموصل للطابق المذكور، وأسفر ذلك عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

معاينة موقع حريق مصحة بنها



وأضاف محافظ القليوبية، أنه انتقل فرق من النيابة الإدارية ببنها لمعاينة موقع حريق مصحة إدمان بنها تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا من النزلاء فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه جرى مراجعة اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال أعمال التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي مدعمًا بالمستندات، وتقديمه للنيابة العامة والإدارية في أسرع وقت.

فيما انتشرت صور للجزء الغير محترق من المصحة يطهر نوع المرضي علي الخصر والبلاط والاهمال وشبابيك حديد.

تطورات حريق مصحة لعلاج الادمان بنها، فيتو

تطورات حريق مصحة لعلاج الادمان بنها، فيتو

تطورات حريق مصحة لعلاج الادمان بنها، فيتو

تطورات حريق مصحة لعلاج الادمان بنها، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.