بعد حريق مصحة للإدمان، أول قرار لمحافظ القليوبية بشأن المراكز الطبية والمستشفيات

كلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مديرية الصحة والسكان والجهات المعنية، بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ومتابعة جميع المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم خدمات الصحة في نطاق المحافظة، ومراجعة كل اشتراطات الحماية المدنية في جميع الأماكن التي بها تجمعات بشرية لمنع تكرار حادث حريق مصحة إدمان بنها الذي راح ضحيته 11 شخصا ما بين وفيات وإصابات.

علي خلفية حريق مصحة للادمان ببنها..أول قرار لمحافظ القليوبية بشأن المراكز الطبية والمستشفيات

وكشف محافظ القليوبية، أن النيابة الإدارية ومديرية الصحة بدأتا تحقيقا كاملا، مشيرا إلى أن معاينة الحريق في مصحة لـ علاح الادمان ببنها كشفت أن المركز كائن بعمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، إذ يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من ثلاث غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي موصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء، وأن الحريق نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الموصل للطابق المذكور، وأسفر ذلك عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

معاينة موقع حريق مصحة بنها



وأضاف محافظ القليوبية، أنه انتقل فرق من النيابة الإدارية ببنها لمعاينة موقع حريق مصحة إدمان بنها تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا من النزلاء فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات.

مراجعة اشتراطات الترخيص الصادر لمصحة علاج الادمان ببنها

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه جرى مراجعة اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال أعمال التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي مدعمًا بالمستندات، وتقديمه للنيابة العامة والإدارية في أسرع وقت.

