بدء خروج جثامين ضحايا حريق مصحة الإدمان من مشرحة مستشفى بنها

بدأت منذ قليل إجراءات خروج جثامين ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، من مشرحة مستشفى بنها، بعد الانتهاء من تصاريح الدفن والتعرف عليهم من قِبل ذويهم.

وشهد محيط المشرحة حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أهالي الضحايا، تزامنًا مع تسليم الجثامين، وسط تواجد أمني وتنظيمي لتسهيل الإجراءات ومنع التكدسات.


وكان الحريق قد اندلع داخل مصحة علاج الإدمان الخاصة بمدينة بنها، ما أسفر عن وفاة 7 نزلاء وإصابة عدد آخر بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي وبنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين.

فيما ألقت مباحث القليوبية القبض على المدير المالي والإداري والمشرف على مصحة متخصصة في علاج الإدمان بمدينة بنها، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع بالمصحة أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات، تمهيدًا للتحقيق معهما وبيان مدى مسؤوليتهما عن الواقعة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصًا يحمل توكيلًا رسميًا عن مالك المصحة بمدينة بنها  ويتولى مهام المدير المالي والمشرف على إدارة المصحة، وقد تم ضبطه لكونه المسؤول عن الواقعة.
 

وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خارج البلاد، موقف مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها

تجمعوا أمام المشرحة، الحزن يخيم على أهالي ضحايا حادث مصحة إدمان بنها انتظاراً لتسلم الجثامين

إصابة 5 أشخاص في تصادم نقل وميكروباص على طريق بنها الحر (صور)

