وكيل الصحة بالدقهلية يتابع تأمين الخدمات الطبية خلال احتفالات عيد الميلاد

رفعت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد القصوى في صحة الدقهلية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وفي إطار توجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

انتشار فرق التأمين الطبي التابعة لمديرية الصحة بمحيط الكنائس

وشهدت محافظة الدقهلية انتشار فرق التأمين الطبي التابعة لمديرية الصحة بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات المختلفة، وذلك على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان لدعم الخدمات الوقائية والتوعوية خلال الأعياد والمناسبات.

تنفيذ أعمال التطهير والرش الوقائي بمحيط الكنائس

وفي هذا الإطار، قامت فرق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية بتنفيذ أعمال التطهير والرش الوقائي بمحيط الكنائس قبل الاحتفالات بيومين، وذلك باستخدام المبيدات المعتمدة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات والأمراض، وبما يضمن توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال الاحتفالات.

رفع درجة الجاهزية داخل جميع المستشفيات

كما جرى التأكيد على رفع درجة الجاهزية داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مستوى المحافظة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، إلى جانب متابعة توافر أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكميات مناسبة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

تفعيل خدمات المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة)

وتضمنت الجهود تفعيل خدمات المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) للاكتشاف المبكر للأمراض بالمجان، حيث جرى تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، إلى جانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز فرص الاكتشاف المبكر والعلاج.

تنفيذ أنشطة توعوية مكثفة حول المبادرات الرئاسية

كما شملت الفعاليات تنفيذ أنشطة توعوية مكثفة حول المبادرات الرئاسية، من خلال فرق طبية مدربة قامت بتقديم المعلومات الصحية السليمة، والرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين، وإرشادهم إلى كيفية الاستفادة من خدمات المبادرات المختلفة، في إطار حرص مديرية الصحة بالدقهلية على دعم الصحة العامة ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين خلال المناسبات الرسمية.

