البنوك تتصدر حركة تداولات البورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

واصلت البنوك تصدر الدور المحوري في حركة التداولات بسوق المال خلال جلسة منتصف الأسبوع، حيث تصدرت قائمة المتعاملين الرئيسيين حسب قيم التداول خلال جلسة منتصف الأسبوع.



وجاء البنك الأهلي المصري في صدارة الترتيب، محققًا أعلى قيمة تداول بلغت نحو 112.9 مليار جنيه، مستحوذًا على 20.7% من إجمالي قيم التداول بالسوق.

وحل بنك مصر في المركز الثاني بقيمة تداولات سجلت 53.9 مليار جنيه، بنسبة 9.9% من الإجمالي، تلاه بنك كريدي أجريكول في المركز الثالث بقيمة 38.4 مليار جنيه، مستحوذًا على 7.1%.

وفي المركز الرابع، جاء بنك قناة السويس بقيمة تداولات بلغت 33.6 مليار جنيه، بنسبة 6.2%، بينما احتل التجاري وفا بنك – إيجبت المركز الخامس بقيمة 31.7 مليار جنيه، مستحوذًا على 5.8%.

وجاء سيتي بنك في المركز السادس بقيمة تداولات بلغت 26.6 مليار جنيه، بنسبة 4.9%، تلاه البنك الأهلي الكويتي – مصر في المركز السابع بقيمة 23.4 مليار جنيه، وبنسبة 4.3%.

واحتل أبوظبي الأول مصر المركز الثامن بقيمة تداولات بلغت 22.9 مليار جنيه، بنسبة 4.2%، فيما جاء بنك القاهرة في المركز التاسع بقيمة 21.4 مليار جنيه، مستحوذًا على 3.9%.

واختتم البنك العربي المحدود قائمة العشرة الكبار، محتلًا المركز العاشر بقيمة تداولات سجلت 20.1 مليار جنيه، بنسبة 3.7% من إجمالي التعاملات.

تعاملات جلسة الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقى تراجعا عند 2.934 تريليون جنيه لتخسر نحو 25 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 40676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 50061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% عند مستوى 18505 نقاط، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14% عند مستوى 4532 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 17098 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات العام 2026، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 50440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

