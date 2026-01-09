نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

18 حجم الخط

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “قيمة الاحترام” من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق 9 يناير بعنوان «قيمة الاحترام»، على أن تكون الخطبة الثانية بعنوان “التبرع بالدم”.



رابط تحميل نص خطبة اليوم الجمعة

ويمكن تحميل نص خطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف في عدد من المحافظات

وفي سياق متصل واصلت الواعظات بـ وزارة الأوقاف أداء دورهن الدعوي والتربوي والمجتمعي في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف بناء الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وخدمة فئات المجتمع المختلفة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف القطاع الديني بالوزارة.

