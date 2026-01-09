سيميوني عن أزمته مع فينسيوس: مش فاكر.. ذاكرتي ضعيفة

18 حجم الخط

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد أنه لا يتذكر ما قاله لفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال دييجو سيميوني في تصريحات صحفية: "ما الذي حدث مع فينيسيوس جونيور؟ لا تعليق، ما يحدث على أرض الملعب، يظل على أرض الملعب.. تعلمنا ذلك منذ صغرنا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "قلت له إن فلورينتينو بيريز سيطرده من النادي؟ لا أتذكر، ذاكرتي ضعيفة".

من جانبه، شدد ألونسو مدرب ريال مدريد على أن احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم الاحترافية، موضحًا أن ما بدر من سيميوني لا يعكس الروح الرياضية التي يجب أن تسود بين الفرق الكبرى.

وتأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعد تفوقه على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أُقيمت على ملعب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء جماهيرية حماسية ومنافسة قوية بين الفريقين.

وشهدت المباراة توترًا واضحًا في الدقائق الأخيرة، بعدما نشبت مشادة بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والمدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، الأمر الذي استدعى تدخل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، الذي توجه مباشرة إلى خط التماس دفاعًا عن لاعبه في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تصعيده.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة “موفيستار” الإسبانية لحظة تدخل ألونسو، حيث وجه حديثًا مباشرًا لـ سيميوني مطالبًا إياه بالتركيز على فريقه وعدم توجيه أي حديث للاعبي ريال مدريد، في إشارة واضحة لرفضه لما اعتبره تجاوزًا من المدرب الأرجنتيني.

وكان سيميوني قد حاول مخاطبة فينيسيوس أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبره ألونسو تصرفًا غير مقبول، قبل أن يتدخل أفراد الجهازين الفنيين لفض الاشتباك اللفظي، لينتهي الموقف بحصول مدرب أتلتيكو على بطاقة صفراء من حكم اللقاء.

وبهذا الانتصار، ضرب ريال مدريد موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى التتويج بأول ألقاب المدرب تشابي ألونسو مع النادي.

