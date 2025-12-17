الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد

محافظ دمياط
محافظ دمياط
التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والمهندس عصام طمان رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات وجه بحري بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس امير صقر رئيس فرع الهيئة بدمياط.

وخلال اللقاء تابع محافظ دمياط الموقف الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد حيث ناقش آليات الانتهاء من محطات معالجة الصرف الصحي وتشغيل المنظومة بشكل كامل من محطات معالجة ورفع وشبكات بما يضمن تغطية القرى بخدمات صرف صحي متكاملة.

جداول زمنية صارمة وتذليل المعوقات


وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروعات مع سرعة تذليل كافة المعوقات التي قد تعرقل التنفيذ مؤكدا ان ملف الصرف الصحي يحظى باولوية قصوى لما له من تاثير مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.

الانتهاء من خمس محطات رفع خلال ثلاثة أشهر

 

محافظ دمياط يلتقي ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
محافظ دمياط يلتقي ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي


وفي سياق متصل تابع محافظ دمياط الجداول الزمنية للانتهاء من الاعمال بخمس محطات رفع صرف صحي بمناطق جمصة والركابية وام الرضا والمقرر الانتهاء منها خلال ثلاثة اشهر كما تابع الأعمال النهائية بمحطة رفع صرف صحي شطا.

مرحلة جديدة لمشروع صرف صحي شط جريبة


كما ناقش محافظ دمياط مخطط تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي شط جريبة وذلك لتنفيذ منظومة صرف صحي متكاملة تخدم المنطقة بالكامل وتلبي احتياجات الأهالي.

خطة استثمارية وتحديد الاولويات


واستعرض اللقاء الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط خلال العام المالي الحالي والقادم حيث اكد الدكتور أيمن الشهابي على ضرورة التنسيق الكامل مع المحافظة للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وتحديد الاولويات بما يحقق اقصى استفادة ممكنة للمواطنين

تأكيد على التعاون وتحسين مستوى الخدمات


واكد محافظ دمياط حرص المحافظة الكامل على التعاون مع كافة الجهات التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
 

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بمحافظة دمياط دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة الرئاسية محافظة دمياط محافظ دمياط

