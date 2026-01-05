الثلاثاء 06 يناير 2026
نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات حياة كريمة وتستعرض جاهزية المشروعات للافتتاح الرئاسي

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
 تتابع المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، مستجدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالقرى المستهدفة، وذلك خلال اجتماع موسع عقد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، استعدادًا للافتتاح الرئاسي للمرحلة الأولى.

 

 

 

مراجعة نسب الإنجاز ومعالجة المعوقات

 وشهد الاجتماع، الذي حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومديرو المديريات الخدمية، ورؤساء الإدارات المعنية، استعراض نسب ومعدلات التنفيذ، إلى جانب مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه بعض المشروعات، وطرح آليات تلافيها بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تنسيق كامل بين الجهات التنفيذية 

وأكدت نائب محافظ دمياط أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، للانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة، وبما يحقق أهداف مبادرة «حياة كريمة» في تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة.


تشديد على المتابعة الميدانية وجاهزية القرى

وشددت المهندسة شيماء الصديق على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، مع تكليف رئيس مركز ومدينة كفر سعد بتنفيذ جولات ميدانية تضم مديري إدارات المتابعة والحوكمة وممثلي مديريات الطرق والصحة والشباب والرياضة، لاستكمال المشروعات وسرعة الاستجابة لأي ملاحظات، بما يضمن جاهزية القرى للافتتاح الرئاسي، مؤكدة أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية والخدمات المقدمة لأبناء الريف المصري.

