حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب خلال مشاجرة بالظاهر

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالشروع في قتل شاب بمنطقة الظاهر، على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه وبيان طبيعة إصابته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  ألقت القبض على المتهم، لاتهامه بالشروع في قتل شاب باستخدام سلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا من أسرة المجني عليه، أفاد بتعرض نجلهم للاعتداء أثناء شراء بعض مستلزمات المنزل، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم، تطورت إلى اعتداء الأخير عليه وإصابته بجرح في الوجه باستخدام سلاح أبيض.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لرصد تفاصيل المشاجرة وتحديد هوية المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

 تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

