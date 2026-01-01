الجمعة 02 يناير 2026
القبض على بائع موز بتهمة قتل عامل بفرن في بولاق الدكرور

ضبط قاتل بائع موز
ضبط قاتل بائع موز في بولاق الدكرور،فيتو
 تمكنت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على بائع موز متهم بقتل عامل فرن بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه. 

وأوضحت التحريات أن المشادة الكلامية بين الطرفين، التي كانت بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة انتهت بقيام المتهم بطعن المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

 


وأضافت التحريات أن المشاجرة تطورت إلى شد وجذب، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسكين تُستخدم في تقطيع الموز، موجهًا له طعنة في الفخذ، تسببت في نزيف شديد أودى بحياته.


وأكدت التحريات أنه لا توجد شبهة سرقة في الواقعة، وأن الخلاف كان مشاجرة فقط داخل الفرن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل بائع بمحل تجاري في بولاق الدكرور

وعلى جانب آخر، كان المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من الأهالي يفيد مقتل بائع بمحل تجاري  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة بائع بمحل تجاري مصابة بطعنة فى جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن عاملين تشاجرا مع بائع بمحل تجاري، لاتهامه لهما بسرقة عبوة منظف، واعتديا عليه، ثم أصابه أحدهما بسلاح أبيض، ما أدى إلى مقتله.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشكيل عصابي متهم بالشروع في قتل 3 عاملين بحدائق القبة يستأنف على حكم السجن

دفاع ضحايا جريمة اللبيني: المتهم قتل المجني عليها بعد رفضها محاولاته المتكررة للتعدي عليها

