الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل ولية أمر ونجلها متهمان بالتعدي على معلمة بأكتوبر

قررت جهات التحقيق بأكتوبر، إخلاء سبيل ولية أمر ونجلها بعد التحقيق معهما في مشاجرة وقعت بينهما وبين معلمة في إحدى المدارس بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على طالب ووالدته لقيامهما بالتعدي على مدرسة بسلاح أبيض لمنعه من الغش أثناء أداء امتحان في إحدى مدارس مدينة 6 أكتوبر.

 

فيديو تعدي طالب على مدرسة بأكتوبر

ومن جانبها، رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طالب ووالدته بالتعدي على مدرسة بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر.
 

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب، والدته)، طرف ثان (مدرسة "مصابة بسحجات بالوجه") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لقيام المُدرسة بمنع الطالب من الغش أثناء أداء امتحان بالمدرسة وتعديه عليها بالسب.

 

وعقب انتهاء الامتحان توجهت المدرسة لمحل سكن الطالب لمعاتبة والدته، إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينهن تدخل خلالها الطالب مشهرًا سلاح أبيض وتعديا عليها بالضرب محدثين إصابتها.

تمكن رجال الأمن من ضبط الطالب ووالدته، وبحوزته (السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

