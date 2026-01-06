الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

غدا، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في الـ 19 دائرة الملغاة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا استقبال الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات.
 

وكانت المحكمة الإدارية العليا استقبلت  5 طعون علي نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة، على مستوى الـ7 محافظات التى أعلنتها الهيئة عنها، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لهذه الطعون.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي أعلنت النتيجة 

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنت عنها  نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات هي "الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم"، والتي أُجريت لحسم 35 مقعدًا برلمانيًا متبقيًا.

 

