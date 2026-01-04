مزق ملابسها أمام المدرسين، حيثيات فصل معلم اعتدى على مديرته بالشرقية

18 حجم الخط

أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة صلاح.ح، مدرس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالفصل من الخدمة، ومعاقبة المتهم الثاني حسني.م بخصم عشرة أيام من أجره، وذلك لارتكابهما أفعالًا تمثل إخلالًا جسيمًا بالشرف الوظيفي، تمثلت في التعدي على مديرة المدرسة التي يعمل بها المتهم الأول بالسب والقذف بألفاظ نابية، فضلًا عن قيامه بتمزيق ملابسها أمام عدد من العاملين بالمدرسة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن محمد حسنين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف المحمدي وعادل السويفي، وبحضور أحمد عبد السلام، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية، وأمانة سر أحمد السيد أبو مسلم، سكرتير المحكمة.

الدقة والأمانة من أهم واجبات الموظف العام

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات التي ألزم بها المشرع الموظف العام أثناء أدائه لعمله، وهو ما يوجب عليه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل ما يصدر عنه من تصرفات، وأن يؤدي عمله عن وعي وبصيرة، ملتزمًا بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للعمل.

وأوضحت أن خروج الموظف عن هذه الضوابط، سواء بالعمد أو الإهمال، يشكل خطأً تأديبيًّا يستوجب المساءلة، ولا يغير من ذلك الادعاء بحسن النية، إذ إن الخطأ التأديبي يتحقق بالعمد كما يتحقق بالإهمال، وكلاهما يمثل إخلالًا بواجبات الوظيفة، بما يخل بحسن سير المرفق العام وانتظامه.

لا فاصل بين السلوك الوظيفي والحياة العامة

وتابعت المحكمة أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على الإخلال المباشر بواجبات الوظيفة، بل تقوم كذلك كلما صدر عن الموظف سلوك يمس كرامة الوظيفة أو لا يتفق مع ما تفرضه من نزاهة واستقامة، حتى وإن وقع خارج نطاق العمل، إذ لا يوجد فاصل حقيقي بين الحياة الوظيفية والحياة العامة للموظف.

وأكدت أن سلوك الموظف وسمعته خارج نطاق عمله ينعكسان بالضرورة على أدائه الوظيفي وعلى المرفق العام الذي ينتمي إليه، ولا يجوز له أن يقدم على تصرفات تنال من كرامته أو تمس بصورة غير مباشرة كرامة الجهة التي يعمل بها.

الشهادة والاعتراف في المجال التأديبي

وأشارت المحكمة إلى أن الشهادة تعد من أهم وسائل الإثبات في الدعاوى الجنائية والتأديبية، شريطة أن تكون خالية من الشك أو المصلحة أو دوافع الانتقام أو التحامل، مؤكدة أنه لا يُعتد بشهادة الخصم على خصمه أو شهادة متهم على آخر إلا إذا دعمتها أدلة أخرى.

كما أوضحت أن الاعتراف يعد من عناصر الاستدلال، ويجوز للمحكمة الأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة، سواء صدر في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، ولو عدل عنه لاحقًا.

تقدير الإهانة من سلطة قاضي الموضوع

وشددت المحكمة على أن تقدير ما إذا كانت الألفاظ أو الأفعال تشكل إهانة من عدمه هو من سلطة قاضي الموضوع، يُقدره وفقًا لظروف الواقعة وملابساتها، وما تحمله العبارات من معانٍ تمس الكرامة أو الشعور أو تنطوي على تحقير أو ازدراء، سواء تم ذلك بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو عبر أي وسيلة إلكترونية أو إعلامية.

وأضافت أن السلوك المنحرف أخلاقيًّا للموظف، والذي يمس حسن السمعة والسلوك القويم، يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الوظيفة العامة التي حرص المشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام، وأن الإتيان بمثل هذه الأفعال يعد خروجًا على مقتضيات الوظيفة ويفقد الموظف شرط الصلاحية لتوليها.

وقائع الدعوى

وبحسب أوراق القضية، فقد أقامت هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 26 /4 /2025 الدعوى التأديبية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة، مرفقًا بها ملف القضية رقم 256 لسنة 2024 – نيابة فاقوس الإدارية (القسم الثاني)، ضد كل من: صلاح.ح، معلم أول لغة فرنسية، حسني.م، عامل خدمات معاونة وكاتب وذلك لاتهامهما خلال شهر مارس 2024، وبدائرة عملهما التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث قام المتهم الأول بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة على مديرة المدرسة صباح يوم 25 /3 /2024، ثم اعتدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وأمسك بملابسها وتهجم عليها صباح يوم 28 /3 /2024.

كما نسبت النيابة للمتهم الثاني قيامه بتدوين بيانات غير صحيحة في تذكرة الاستقبال الخاصة بالمتهم الأول، بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة للعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.