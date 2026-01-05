وفد النيابة الإدارية يزور البابا تواضروس ويقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

أجرى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، زيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقد صاحبه خلال الزيارة للمقر البابوي بالقاهرة وفد رفيع المستوى ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، والمستشار جمال أبيب - مدير وحدة التحقيقات الداخلية، والمستشار محمد سمير - مدير مركز الإعلام، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين الإسلامبولي - عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين خطاب - عضو مركز الإعلام، والمستشار الدكتور جورج نقولا - نائب رئيس الهيئة ورئيس قسم القانون الكنسي بمعهد الدراسات العليا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حيث كان في استقبال الزيارة لفيف من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وخلال اللقاء قدَّم المستشار محمد الشناوي، التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن بالغ تقديره للدور الوطني والروحي العريق الذي تضطلع به الكنيسة المصرية عبر تاريخها، وإسهاماتها المخلصة في ترسيخ قيم المحبة والتسامح وتعزيز الوحدة الوطنية.

ومن جانبه رحَّب قداسة البابا تواضروس برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، مؤكدًا ان هذه الزيارة تعكس عمق الروابط الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء هذا الوطن، وأن مصر ستظل دائمًا قوية بتماسك مؤسساتها وتلاحم شعبها. ونوه قداسته للدور الوطني والقانوني المهم الذي تضطلع به النيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون وصون قيم العدالة.

وفي ختام اللقاء أهدى المستشار رئيس الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، درع النيابة الإدارية التذكاري.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

