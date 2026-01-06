الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مبدأ قضائي بعدم قبول دعاوى فروق أسعار الذهب بالقائمة وعدم الاعتداد بفروق تحرير الصرف

صورة أرشيفية -اسرة
صورة أرشيفية -اسرة
18 حجم الخط

في ضربة قاضية لمطالبات “فروق الأسعار الذهب بالقايمة ”، أرست محكمة استئناف أسرة المنصورة – الدائرة (33) شرعي – مبدأً قضائيًا بالغ الأهمية، مفاده أن قائمة المنقولات عقدٌ مُلزم بقيمته الثابتة وقت تحريره، ولا يجوز تحويله إلى أداة مضاربة أو وسيلة لإعادة التفاوض القسري بسبب تغيّر الأسعار أو تقلبات السوق.

 

القانون يحمي الالتزام الناشئ عن العقد

 

وقالت المحكمة إن «القانون يحمي الالتزام الناشئ عن العقد، ولا يجيز تحميل أحد طرفيه مخاطر تقلبات السوق أو تغيّر الأسعار بعد تمام التعاقد، إذ إن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يُعدَّل إلا باتفاقهما أو بنصٍ في القانون.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مراد هلال وعضوية كل من المستشارين معاذ سمير وأحمد الغنيمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الأسرة محافظة المنصورة أحكام الاستئناف في مواد الجنايات محكمة الاسرة بالمنصورة أخبار اسعار الذهب

مواد متعلقة

فريق من النيابة يعاين حريقا نشب داخل مركز صحي لعلاج الإدمان ببنها

النيابة الإدارية تتسلم ملفات تقديم خريجي الشريعة والقانون والحقوق 2024 بمسابقة التعيين بمقر الهيئة

حاول ضربها بالحذاء، ننشر أقوال الشهود في اعتداء معلم وعامل على مديرة مدرسة بالشرقية
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو 2-0 في الشوط الأول

كوت ديفوار يتقدم على بوركينا فاسو 2-0 بعد مرور 35 دقيقة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

مبدأ قضائي بعدم قبول دعاوى فروق أسعار الذهب بالقائمة وعدم الاعتداد بفروق تحرير الصرف

توقعات بتراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في 2026 لهذه الأسباب

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية