مبدأ قضائي بعدم قبول دعاوى فروق أسعار الذهب بالقائمة وعدم الاعتداد بفروق تحرير الصرف

في ضربة قاضية لمطالبات “فروق الأسعار الذهب بالقايمة ”، أرست محكمة استئناف أسرة المنصورة – الدائرة (33) شرعي – مبدأً قضائيًا بالغ الأهمية، مفاده أن قائمة المنقولات عقدٌ مُلزم بقيمته الثابتة وقت تحريره، ولا يجوز تحويله إلى أداة مضاربة أو وسيلة لإعادة التفاوض القسري بسبب تغيّر الأسعار أو تقلبات السوق.

القانون يحمي الالتزام الناشئ عن العقد

وقالت المحكمة إن «القانون يحمي الالتزام الناشئ عن العقد، ولا يجيز تحميل أحد طرفيه مخاطر تقلبات السوق أو تغيّر الأسعار بعد تمام التعاقد، إذ إن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يُعدَّل إلا باتفاقهما أو بنصٍ في القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار مراد هلال وعضوية كل من المستشارين معاذ سمير وأحمد الغنيمي.

