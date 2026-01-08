بعد سخرية عمورة منه، مشجع الكونغو الديمقراطية يقتحم معسكر الجزائر (صور)

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، أهدى منتخب الجزائر، المشجع ميشيل نكوكا مبولادينجا صاحب شخصية الراحل باتريس لومومبا، قميص الفريق مساء الأربعاء، بعد نهاية مشوار منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا.

وفاز منتخب الجزائر على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وتداول نشطاء صورة للمشجع ميشيل نكوكا مبولادينجا صاحب شخصية الراحل باتريس لومومبا، رفقة أحد أفراد المنتخب الجزائري وهو يهديه قميص الفريق، الذي حمل اسم "لومومبو".

المشجع الكونغولي أصبح أحد مشاهير المدرجات أخيرًا، حيث ظهر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وهو يقف صامتًا طوال المباراة، رافعًا إحدى يديه مثلما كان يفعل زعيم التحرر الوطني في بلاده، "باتريس لومومبا".



وجاءت لفتة منتخب الجزائر، بعد التصرف الذي أقدم عليه محمد أمين عمورة، لاعب الفريق، عندما قام بالسخرية من المشجع الكونغولي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وبعد فوز الجزائر 1-صفر على الكونغو الديمقراطية قرب نهاية الوقت الإضافي في دور الـ16 بكأس الأمم، توجه عمورة إلى مشجعي الكونغو الديمقراطية ورفع يده عاليًا ليحاكي حركة هذا المشجع.

ونشر عمورة، لاعب الجزائر، قصة مصورة عبر حسابه الرسمي اعتذر خلالها عما فعله، والتي تضمنت الكلمات التالية: "المباراة ضد الكونغو كانت مباراة كبيرة جدًّا، قوية ومليئة بالتوتر والمشاعر على أرض الملعب".

أود أن أوضح أمرًا مهمًّا: في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما تمثله الشخصية أو الرمز الموجود في المدرجات". "كل ما أردته كان المزاح فقط بروح رياضية وبنية طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص، أنا أحترم الكونغو ومنتخبها".

وأكمل:”أنا أحترم الكونغو الديمقراطية وفريقها، أتمنى لهم الأفضل وأتمنى أن يتأهلوا لكأس العالم، إذا تم تفسير سلوكي بشكل خاطئ، فأنا أعتذر بصدق".

ومن جانبه أكد المشجع الكنغولي أن لقطة عمورة كانت عفوية، بسبب الحماس الزائد في المباراة، وأن العلاقة بين الجزائر والكونغو تاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.