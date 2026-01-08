الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد سخرية عمورة منه، مشجع الكونغو الديمقراطية يقتحم معسكر الجزائر (صور)

منتخب الجزائر يهدي
منتخب الجزائر يهدي مشجع الكونغو قميص الفريق، فيتو
18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، أهدى منتخب الجزائر، المشجع ميشيل نكوكا مبولادينجا صاحب شخصية الراحل باتريس لومومبا، قميص الفريق مساء الأربعاء، بعد نهاية مشوار منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا.

 

وفاز منتخب الجزائر على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

 

وتداول نشطاء صورة للمشجع ميشيل نكوكا مبولادينجا صاحب شخصية الراحل باتريس لومومبا، رفقة أحد أفراد المنتخب الجزائري وهو يهديه قميص الفريق، الذي حمل اسم "لومومبو".

المشجع الكونغولي أصبح أحد مشاهير المدرجات أخيرًا، حيث ظهر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وهو يقف صامتًا طوال المباراة، رافعًا إحدى يديه مثلما كان يفعل زعيم التحرر الوطني في بلاده، "باتريس لومومبا".
 

وجاءت لفتة منتخب الجزائر، بعد التصرف الذي أقدم عليه محمد أمين عمورة، لاعب الفريق، عندما قام بالسخرية من المشجع الكونغولي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وبعد فوز الجزائر 1-صفر على الكونغو الديمقراطية قرب نهاية الوقت الإضافي في دور الـ16 بكأس الأمم، توجه عمورة إلى مشجعي الكونغو الديمقراطية ورفع يده عاليًا ليحاكي حركة هذا المشجع.

ونشر عمورة، لاعب الجزائر، قصة مصورة عبر حسابه الرسمي اعتذر خلالها عما فعله، والتي تضمنت الكلمات التالية: "المباراة ضد الكونغو كانت مباراة كبيرة جدًّا، قوية ومليئة بالتوتر والمشاعر على أرض الملعب".

 أود أن أوضح أمرًا مهمًّا: في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما تمثله الشخصية أو الرمز الموجود في المدرجات". "كل ما أردته كان المزاح فقط بروح رياضية وبنية طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص، أنا أحترم الكونغو ومنتخبها".

وأكمل:”أنا أحترم الكونغو الديمقراطية وفريقها، أتمنى لهم الأفضل وأتمنى أن يتأهلوا لكأس العالم، إذا تم تفسير سلوكي بشكل خاطئ، فأنا أعتذر بصدق".

ومن جانبه أكد المشجع الكنغولي أن لقطة عمورة كانت عفوية، بسبب الحماس الزائد في المباراة، وأن العلاقة بين الجزائر والكونغو تاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الجزائر ميشيل نكوكا مبولادينجا باتريس لومومبا منتخب الكونغو الديموقراطية كأس أمم أفريقيا الجزائر لومومبو محمد أمين عمورة

مواد متعلقة

أزمة عاصفة تضرب معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر في ربع نهائي أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، لاعب الجزائر يعتذر عن تصرفه مع مشجع الكونغو

أمم أفريقيا، أخطر 5 لاعبين بمنتخب نيجيريا يهددون الجزائر في ربع النهائي

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتأخر 1-2 أمام ليدز يونايتد بالشوط الأول

في مباراة مجنونة، نيوكاسل يفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يخسر أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية