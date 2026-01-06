النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن التحول الرقمي وطرق مكافحة الفساد

18 حجم الخط

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية، وذلك بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، ضمن المجموعة الثانية لتنفيذ "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي" وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة ٦٠ متدربا من السيدات المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيد اللواء الوكيل أحمد منصور – نائب مدير الأكاديمية للتخطيط والتدريب.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات من بينها: "المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي"، وقام بإلقائها الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس جامعة الأزهر للتكنولوجيا والابتكار.

"الأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي" وقام بإلقائها الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح – خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

"الأمن السيبراني وحماية البيانات في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي"، وتفضل بإلقائها الدكتور محمد مغربي – استشاري التأمين الرقمي والذكاء الاصطناعي.

"استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي"، وتفضل بإلقائها الدكتور/ ماجد عبد العظيم قابيل – خبير اقتصاديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

"التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات"، قام بإلقائها الدكتور أحمد الحنبلي – استشاري الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

