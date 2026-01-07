اللواء خالد شعيب يهنئ أقباط مطروح بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الثلاثاء، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح.



مرافقة قيادات عسكرية وتنفيذية ودينية

رافق محافظ مطروح خلال الزيارة اللواء أركان حرب حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، ونائب المحافظ، ورئيس جامعة مطروح، والسكرتير العام والمساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.





استقبال الأنبا كاراس لمحافظ مطروح

كان في استقبال الوفد الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، وعدد من قساوسة كنائس مطروح، إلى جانب أبناء المحافظة من الإخوة الأقباط.



تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وأقباط مطروح

تقدم محافظ مطروح بأخلص التهاني وأطيب التمنيات إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الأنبا كاراس، وجميع الأخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



تأكيد وحدة النسيج الوطني وتماسك الشعب المصري

أعرب محافظ مطروح عن تمنياته بعام ميلادي جديد سعيد على الشعب المصري، مؤكدًا أن المصريين نسيج وطني واحد يجمعهم التكاتف والتلاحم عبر التاريخ.



دعاء بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية

دعا محافظ مطروح الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والأمن والأمان والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





الأنبا كاراس يشيد بالقيادة السياسية ومحافظ مطروح

وجه الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية الشكر والتهنئة لفخامة رئيس الجمهورية، ولمحافظ مطروح، ولكافة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ولكل أهالي مطروح.





رسالة محبة وسلام مع الاحتفال بميلاد السيد المسيح

اختتم الأنبا كاراس كلمته متمنيًا عامًا جديدًا سعيدًا لمصرنا العزيزة، مؤكدًا أن ميلاد السيد المسيح رسالة محبة وسلام للعالم أجمع.

