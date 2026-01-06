تنسيق مشترك بين مطروح والعلمين الجديدة لتسريع توفير الخدمات بزهرة العلمين

18 حجم الخط

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والوفد المرافق له.

وذلك في حضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني، وفي إطار التعاون المستمر بين الجانبين.

تنسيق لتوفير الخدمات والبنية التحتية بزهرة العلمين



تناول اللقاء عددًا من الموضوعات التنسيقية بشأن توافر الخدمات والبنية التحتية بمنطقة زهرة العلمين، خاصة بعد اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وتحديد الحيز العمراني لها، مع بحث أوجه التعاون مع مدينة العلمين الجديدة في توفير المعدات اللازمة.

بروتوكول تعاون للإسراع في تنفيذ الخدمات



ناقش الجانبان وضع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف الإسراع في توافر الخدمات المختلفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى لسكان المنطقة.

منطقة خدمات متكاملة بالتنسيق مع القطاعات الخدمية

كما تم استعراض موقف منطقة الخدمات بزهرة العلمين، والتأكيد على ضرورة توافر المرافق الأساسية بها، بالتنسيق مع القطاعات الخدمية المختلفة بمحافظة مطروح.

التعاون في ملف المدفن الصحي ومنظومة القمامة

وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون المشترك بشأن المدفن الصحي بمدينة العلمين الجديدة، وتجميع القمامة من مدينة العلمين والقرى الساحلية، في إطار تحسين منظومة النظافة والحفاظ على البيئة.

الاستفادة من خبرات العلمين الجديدة في إنشاء منطقة حرفية بمطروح

بحث اللقاء كذلك سبل الاستفادة من خبرات مدينة العلمين الجديدة في إنشاء وإدارة المنطقة الحرفية المقترحة بمحافظة مطروح، من خلال إعداد مخطط متكامل وتطبيق الإجراءات المتبعة وفق نموذج المنطقة الحرفية بمدينة العلمين الجديدة.

تبادل الدروع تقديرًا للتعاون المشترك

وفي ختام اللقاء، تم تبادل إهداء الدروع؛ حيث أهدى محافظ مطروح درع المحافظة إلى الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بينما أهدى رئيس الجهاز درع المدينة لمحافظ مطروح، تقديرًا لجهود التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين.

