الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنسيق مشترك بين مطروح والعلمين الجديدة لتسريع توفير الخدمات بزهرة العلمين

محافظ مطروح والعلمين
محافظ مطروح والعلمين يضعان آليات تعاون لتطوير الخدمات
18 حجم الخط

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والوفد المرافق له.

 

وذلك في حضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني، وفي إطار التعاون المستمر بين الجانبين.

تنسيق لتوفير الخدمات والبنية التحتية بزهرة العلمين
 

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات التنسيقية بشأن توافر الخدمات والبنية التحتية بمنطقة زهرة العلمين، خاصة بعد اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وتحديد الحيز العمراني لها، مع بحث أوجه التعاون مع مدينة العلمين الجديدة في توفير المعدات اللازمة.

 

بروتوكول تعاون للإسراع في تنفيذ الخدمات
 

ناقش الجانبان وضع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف الإسراع في توافر الخدمات المختلفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى لسكان المنطقة.

منطقة خدمات متكاملة بالتنسيق مع القطاعات الخدمية

 

كما تم استعراض موقف منطقة الخدمات بزهرة العلمين، والتأكيد على ضرورة توافر المرافق الأساسية بها، بالتنسيق مع القطاعات الخدمية المختلفة بمحافظة مطروح.

التعاون في ملف المدفن الصحي ومنظومة القمامة

 

وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون المشترك بشأن المدفن الصحي بمدينة العلمين الجديدة، وتجميع القمامة من مدينة العلمين والقرى الساحلية، في إطار تحسين منظومة النظافة والحفاظ على البيئة.

الاستفادة من خبرات العلمين الجديدة في إنشاء منطقة حرفية بمطروح

 

بحث اللقاء كذلك سبل الاستفادة من خبرات مدينة العلمين الجديدة في إنشاء وإدارة المنطقة الحرفية المقترحة بمحافظة مطروح، من خلال إعداد مخطط متكامل وتطبيق الإجراءات المتبعة وفق نموذج المنطقة الحرفية بمدينة العلمين الجديدة.

تبادل الدروع تقديرًا للتعاون المشترك

 

وفي ختام اللقاء، تم تبادل إهداء الدروع؛ حيث أهدى محافظ مطروح درع المحافظة إلى الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بينما أهدى رئيس الجهاز درع المدينة لمحافظ مطروح، تقديرًا لجهود التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نائب المحافظ مدينة العلمين الجديدة محافظة مطروح محافظ مطروح مدير ادارة التخطيط رئيس جهاز مدينة العلمين جهاز مدينة العلمين الجديدة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إدارة التخطيط العمراني مطروح خالد شعيب محافظ مطرو العلمين الجديدة الخدمات والبنية التحتية

مواد متعلقة

محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة المحطات النووية لتفعيل التعاون في مشروع الضبعة

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

مرسى مطروح تشن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة تجوال الماشية بالشوارع (صور)

أزهر مطروح يختتم اختبارات (توفاس) اليابانية

"نقل ثقيل" تدهس سيارتين ملاكي بعد كسر سائقها إشارة المرور في مطروح (صور)

أمطار وطقس شديد البرودة أول أيام السنة الجديدة بمطروح (صور)

مطروح الأزهرية تُفعِّل مبادرة «معًا ضد التحرش» بالمدارس

محافظ مطروح يفتتح مسجد الفرقان بمدينة الحمام

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

مدبولي: بعض الوزراء بيشتكوا من الهجوم قلت لهم دي ضريبة العمل العام

بكاتدرائية العاصمة الجديدة اليوم، السيسي يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد ويوجه رسائل مهمة للمصريين

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا

مدبولي: مستعدون لكل سيناريوهات التصعيد ونرفض الدخول في الصراعات بين الدول

مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها حديث وصف البراق، الأحاديث النبوية الواردة في الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

المزيد
الجريدة الرسمية