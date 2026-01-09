ترامب: مصير تايوان بيد الزعيم الصيني لكنه لا يجرؤ على مهاجمتها وأنا موجود في البيت الأبيض

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار الصين بشأن تايوان يعود إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، محذرًا في الوقت نفسه من أن اللجوء إلى استخدام القوة سيغضب واشنطن.



وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، علق ترامب على التحركات الصينية تجاه تايوان بالقول: "الأمر متروك له (الزعيم الصيني) ليقرر ما سيفعله".

وأضاف أنه أبلغ شي جين بينج بشكل مباشر بأن أي محاولة لاستخدام القوة ستقابل بغضب كبير من جانب واشنطن.

وأكد ترامب أنه ما دام يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، فإن شي جين بينج لن يجرؤ على مهاجمة تايوان، قائلًا: "ربما يُقدم على ذلك بعد انتخاب رئيس آخر، لكنني لا أعتقد أنه سيفعل ذلك وأنا موجود في البيت الأبيض".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، اختتمت الصين مناوراتها العسكرية الضخمة "مهمة العدالة 2025" التي استمرت يومين بمحاكاة تطويق المواني الرئيسية لجزيرة تايوان وشن ضربات على أهداف بحرية.

وكان اليوم الثاني من المناورات يشمل التدريبات بالذخيرة الحية عبر خمس مناطق بحرية وجوية تُحيط بجزيرة تايوان إلى جانب دوريات جوية وبحرية ومحاكاة ضربات دقيقة ومناورات مضادة للغواصات، وفق التقارير.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، العقيد شي يي: "اختبرت هذه التدريبات قدرات التنسيق البحري والجوي، والحصار والسيطرة المتكاملة. والهدف هو حصار المواني والمناطق الرئيسية لتحقيق ردع شامل داخل وخارج سلسلة الجزر".

وبدأت التدريبات يوم الإثنين، وكانت ردًّا على موافقة الولايات المتحدة على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار - وهي الأكبر في تاريخ الجزيرة - تشمل أنظمة صواريخ هيمارس وطائرات مسيرة بعيدة المدى.

وجاءت المناورات بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على إمكانية بيع تايوان قطع غيار لمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" وطائرات تابعة لجيش الدفاع التايواني، بالإضافة إلى طائرات نقل عسكرية من طراز "إس-130" بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليون دولار.

وستحصل تايوان على هذه المكونات من المخزونات الأمريكية. ويعتبر البنتاغون أن الصفقة لن تؤثر سلبًا في الجاهزية القتالية للجيش الأمريكي.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين، والالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" هو شرط إلزامي للدول الأخرى التي ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.