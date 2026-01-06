محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

18 حجم الخط

زار محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، وحضر قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم، كما قدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتوافد المئات من المسيحيين إلى الكنائس والأديرة اليوم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وحضور القداس.

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس

وقال محافظ الفيوم إن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، وأن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها، كما بعث محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يعبر فيها المحافظ، عن أصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويشيد محافظ الفيوم، بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار.

وكان قد قدم محافظ الفيوم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لأقباط مصر بصفة عامة واقباط الفيوم بصفة خاصة أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة

