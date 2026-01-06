الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد بالفيون، فيتو
18 حجم الخط

زار محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، مساء اليوم الثلاثاء،  الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، وحضر قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم، كما قدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتوافد المئات من المسيحيين إلى الكنائس والأديرة اليوم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وحضور القداس.

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس

 وقال محافظ الفيوم إن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، وأن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها، كما بعث محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يعبر فيها  المحافظ، عن أصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويشيد محافظ الفيوم،  بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار.

بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا أنطونيوس في الإسكندرية "فيديو وصور"

وكان قد قدم محافظ الفيوم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لأقباط مصر بصفة عامة واقباط الفيوم بصفة خاصة أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم احتفال بعيد الميلاد المجيد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني السلام والاستقرار بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

كاتدرائية المسيح بالعاصمة الجديدة تحتفل بعيد الميلاد غدا

الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، تفاصيل 12 زيارة رئاسية للكنيسة لترسيخ قيم المواطنة (صور)

موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد

النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وزير العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يناقش ترتيبات الخدمة في الإسكندرية

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية