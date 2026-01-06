سيلفي بابا نويل يخطف الأنظار أمام كاتدرائية ميلاد المسيح (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت الساحات الخارجية لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، توافدًا من المواطنين، الذين التفوا حول شخصية "بابا نويل" لالتقاط الصور التذكارية و"السيلفي"، وسط أجواء احتفالية صاخبة بالضحكات والأغاني، بالتزامن مع انطلاق قداس عيد الميلاد المجيد.

وتزينت الكاتدرائية خلال استقبال الزوار بشجرة ميلاد مزينة بالأنوار، وباقات الزهور التي ملأت الطرقات، وحولت الساحة الخارجية إلى ملتقى للعائلات والشباب الذين حرصوا على توثيق لحظاتهم السعيدة مع "بابا نويل" وتوزيع الهدايا.

وكانت طقوس بدأتاحتفالات عيد الميلاد المجيد بالصلاة والألحان والترانيم، ويترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح.



وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد قائلا: شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدى الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم.



ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد كما استعدت الكاتدرائية بشكل كامل لاستقبال الاحتفالات حيث تم تركيب شجرة كبيرة مزينة بالأنوار والزينة التقليدية للميلاد إلى جانب وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها.

وفود من مجلسي النواب والشيوخ

كما تم وضع مسارات واضحة لدخول وخروج المصلين، مع تواجد فرق التنظيم والكشافة لتنظيم الحركة وضمان راحة جميع الحاضرين فضلا عن وضع مسارات واضحة للمصلين تشمل طرق الدخول والخروج وأماكن جلوس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الكاتدرائية تأمينا مكثفا لضمان سلامة المصلين والزوار حيث تم وضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى حواجز مرورية لمنع أي سيارات من المرور بالقرب من مداخل الكاتدرائية.



وزراء قداس الميلاد

شهد قداس عيد الميلاد المجيد، الذي أُقيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضورا رسميا رفيع المستوى، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وحضر القداس عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسامح الحنفي وزير الطيران، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشهد القداس حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الفنانة لقاء سويدان، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إلى جانب سفير فرنسا لدى مصر، في مشهد عكس روح التآخي والمشاركة الوطنية في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

