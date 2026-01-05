الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، تفاصيل 12 زيارة رئاسية للكنيسة لترسيخ قيم المواطنة (صور)

18 حجم الخط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء غد الثلاثاء 6 يناير الجاري، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة.

خلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين

وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إلى خلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم حيث جاءت زيارته لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لتؤكد على أهدافه، فضلا عن استقبال العديد من الرموز المسيحية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم بابا الفاتيكان.

ترسيخ مبدأ المواطنة

كما حرص الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين جموع المصريين من خلال العمل الجاد والتواجد في كافة المناسبات، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لبناء الكنائس، إلى جانب إصدار قرارات جمهورية بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية.

احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد

والسيسي هو أول رئيس جمهورية في مصر يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف المحافظات إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التي تضررت جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الإرهابية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلا ذلك من أحداث.

وزار الرئيس السيسي الكنيسة 12 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة:

الأولى

وكانت أولى الزيارات لكاتدرائية العباسية في 6 يناير 2015 ووقتها وجه الرئيس حديثه للحاضرين قائلا: "كان ضرورى أجيلكم عشان أقولكم كل سنة وأنتم طيبين".

الثانية

- الزيارة الثانية للرئيس السيسي إلى الكاتدرائية بالعباسية فكانت في شهر فبراير عام 2015 لتقديم واجب العزاء في شهداء العملية الإرهابية في ليبيا.

الثالثة

- في 6 يناير 2016 زار الرئيس السيسي الكاتدرائية بالعباسية للمرة الثالثة لتقديم التهنئة للبابا تواضروس ومشاركة الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

الرابعة

- في 6 يناير عام 2017، كانت الزيارة الرابعة للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ليعلن الوفاء بوعده بترميم الكنائس، كما وعد خلال هذه الزيارة ببناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الخامسة

- شهر إبريل عام 2017، كانت الزيارة الخامسة للرئيس السيسي للكاتدرائية بمناسبة تقديم واجب العزاء في شهداء الحادثين الإرهابيين بكنيستي "مارمرقس" بالإسكندرية و"مارجرجس" بأبو النجا في طنطا.

السادسة

- كانت الزيارة السادسة للرئيس السيسي في يناير 2018 لتقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

السابعة

- في 6 يناير 2019، كانت الزيارة السابعة في ليلة تاريخية عاشتها مصر حيث افتتح الرئيس السيسي مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الثامنة

- الزيارة الثامنة، فكانت في 6 يناير 2020 لمشاركة الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح وسط فرحة كبيرة من جموع الحاضرين.

2021

- هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2021 عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

شعب مصر

- الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.

- كما شدد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذًا في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.

الأديان

- أشار الرئيس إلى أن الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر، والذي صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر، مؤكدًا أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دورًا في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

البابا تواضروس الثاني

- قداسة البابا تواضروس الثاني قام من جانبه بتقديم الشكر الرئيس على تهنئة لكل المصريين، وحرص الرئيس على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكدًا قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

التاسعة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الميلاد المجيد يناير 2022 حيث استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وقال الرئيس السيسي خلال الزيارة التاسعة: مش عايز آخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتفلوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل".

وأضاف الرئيس السيسي: مش هطول عليكم، عايز أقول لكم أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلموا مع بعض مع بعض كلنا".

وقال الرئيس: "أنا خادم أمين وشريف للبلد".

كما قال الرئيس السيسي: "ندعو الله دائمًا أن يكمل لنا وهو من يسبب الأسباب".

وأضاف: "مش عاوز أطول أكثر من كدة، بس عاوز أقول لكم أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، المسالمة وليست المستسلمة، هنبنيها مع بعض، أي تحدي وأي صعاب تهون لو كنا على قلب رجل واحد، كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير، كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم وأحييكم كلكم، ربنا يحمينا ويحميكم من الجائحة قداسة البابا كل سنة وأنت طيب".

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الطريق الذي بدأناه زي ما بنقول وسمعتم يمكن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع تتسمع لنا كلنا دون أي فرق وتمييز نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض.

وأضاف الرئيس السيسي: بقول الكلام لكل الناس ولكل المصريين وليس حد بعينه اوعى حد يدخل بنا، اوعى حد يفتنا لأن هذا لن ينتهي وكل ما كل ننجح.

وقال الرئيس: أنا طولت كده، موجهًا كلامه للمصريين قائلًا: بقول الكلام ده لأن في الأيام الجميلة ده والله بنحبكم.

وأضاف الرئيس السيسي: ربنا يعينني أن أكون خادم أمين شريف للبلد ده وليكم ربنا يعينا على كده.

كما أشاد الرئيس السيسي بمواقف البابا تواضروس الثاني.

الرئيس السيسي

وقال الرئيس السيسي: ندعو الله دائما أن يكمل لنا وهو من يسبب الأسباب مش عاوز أطول أكثر من كده بس عاوز أقول لكم ان الجمهورية الجديدة هنبنيها مع بعض أي تحدي أي صعاب تهون لو كنا على قلب رجل واحد كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم وأحييكم كلكم، ربنا يحمينا ويحميكم من الجائحة قداسة البابا كل سنة وانت طيب.

العاشرة

كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي 2023 كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان من الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

وأضاف الرئيس.إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد قائلا.. كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان من الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

وأضاف الرئيس.إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان.

كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان.

الحادية عشرة

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي 2024 في احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث حملت زيارة الرئيس للكنيسة القبطية رقم 11

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس وجموع الأقباط بعيد الميلاد المجيد حيث وجه الرئيس عددا من الرسائل أبرزها:

- عام سعيد على كل المصريين والعالم

- ندعو الله أن يكون العام الحالي نهاية الأزمات الراهنة

- نتمنى من الله أن يكون العام الجديد نهاية لفترة صعبة مرت على العالم أجمع

- أكبر الأزمات ما يحدث بقطاع غزة ونبذل جهد لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات للأشقاء بغزة

- تحياتي لقداسة البابا لأنى أكن له كل احترام وتقدير

- أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة..بفضل الله سبحانه وتعالى..طول ما إحنا مع بعض الأمور هتعدي..المهم يفضل بلدنا بخير وشعبها بخير

يناير 2025..الثانية عشرة

في يناير 2025 قدم الرئيس السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث كانت الزيارة الثانية عشر

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

- كل عام ومصر بخير وسلام

- القلق ربما يكون مبررا ومشروعا

- أتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال

- إحنا مش ناسين إن في رب..ويحفظنا كلنا

- نتمنى أن يكون هذا العام أفضل

- الظروف الصعبة كانت موجودة في أوقات سابقة

- نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الجميع

- حجم المحبة بين المصريين يزيد يوم عن يوم

- حجم الوعي والفهم اللى عند المصريين حجم ضخم جدا ويجعلهم يتعاملون مع كل الأمور داخليا وخارجيا

- علينا كمصريين أن نأخذ بكل الأسباب

- نتعامل مع كل الأمور بشرف كبير ونزاهة وأمانة

- لو كان المسئول عنكم إنسان غير أمين فعليكم تقلقوا

- مصر دولة كبيرة جدا

- يدي لم تلوث بدم أحد

- قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير

