كاتدرائية المسيح بالعاصمة الجديدة تحتفل بعيد الميلاد غدا

18 حجم الخط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء غد الثلاثاء 6 يناير الجاري، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

وتدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة في السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق ٦ يناير الجارى إيذانا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

عيد الميلاد المجيد

ومن المتوقع أن يشهد قداس عيد الميلاد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئة البابا تواضروس الثانى والأقباط بعيد الميلاد المجيد كما عود المصريين جميعا كل عام.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة.

ميلاد السيد المسيح

وتتزين الكاتدرائية بأجواء من الفرح والترانيم الروحية، وسط التسابيح والألحان الكنسية التي تعبّر عن البهجة بميلاد السيد المسيح.

ويشهد القداس الإلهي حضور عدد من المطارنة والأساقفة من مختلف إيبارشيات الكنيسة إلى جانب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقليد سنوي يؤكد دعم الدولة لمبادئ المواطنة ووحدة النسيج الوطني.

كما يشارك في الاحتفال عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وممثلي المؤسسات الدينية المختلفة من بينها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف فضلا عن شخصيات عامة ورؤساء الهيئات الدينية والكنسية.

