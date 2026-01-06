الثلاثاء 06 يناير 2026
بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا أنطونيوس في الإسكندرية "فيديو وصور"

شهدت كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوى بمنطقة محطة اللبان  بالإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث توافد المئات من الأقباط للمشاركة في قداس العيد، وسط أجواء ملأتها ترانيم الفرح ودعوات السلام

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد أجواء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة المجتمع المدني ومسئولى الأحزاب السياسية ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.

وتزينت الكنيسة  بأضواء الميلاد وشجرة الكريسماس الضخمة، مما أضفى لمسة جمالية جذبت الأنظار والتقط معها الحضور الصور التذكارية.

 

وقد قام مسئولو الكنيسة بتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان راحة المصلين والزوار، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط الكنيسة لتأمين الاحتفالات وتسيير الحركة المرورية

