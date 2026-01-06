بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا أنطونيوس في الإسكندرية "فيديو وصور"

18 حجم الخط

شهدت كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوى بمنطقة محطة اللبان بالإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث توافد المئات من الأقباط للمشاركة في قداس العيد، وسط أجواء ملأتها ترانيم الفرح ودعوات السلام

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد أجواء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة المجتمع المدني ومسئولى الأحزاب السياسية ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.

وتزينت الكنيسة بأضواء الميلاد وشجرة الكريسماس الضخمة، مما أضفى لمسة جمالية جذبت الأنظار والتقط معها الحضور الصور التذكارية.

وقد قام مسئولو الكنيسة بتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان راحة المصلين والزوار، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط الكنيسة لتأمين الاحتفالات وتسيير الحركة المرورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.