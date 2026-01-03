الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

وزير العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وزير العدل يزور الكاتدرائية
وزير العدل يزور الكاتدرائية
​توجه، اليوم السبت،  المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يرافقه عدد من مساعديه إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

​وأعرب وزير العدل عن خالص تهانيه لقداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن نسيج واحد تجمعهم روابط المحبة والتآخي عبر التاريخ، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص شكره وتقديره لتلك الزيارة التي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح المحبة بين المصريين جميعًا

